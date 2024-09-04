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Псковичи могут получить бесплатный участок в Крыму

06.09.2024 21:40|Псков

Любой гражданин России, вне зависимости от места регистрации и жительства, сможет получить бесплатный участок в Крыму. Для этого ему нужно заключить в Республике Крым контракт об участии в специальной военной операции. Ранее таким правом обладали только участники СВО, которые были зарегистрированы в республике по состоянию на 24 февраля 2022 года. Соответствующие изменения в региональное законодательство (закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015) вступили в силу 5 сентября.

Теперь право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков имеют граждане, «которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач специальной военной операции». Получить участок земли бесплатно за выполнение задач или участие в боевых действиях в зоне СВО можно только один раз, пишет «Парламентская газета»

Земельные участки бойцам СВО площадью не менее шести соток с возможностью размещения жилого дома выделяются в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. Подведение к ним всей необходимой инфраструктуры будет осуществляться по плану, в проектах планировки территории будут предусмотрены места для размещения социальных объектов и мест общего пользования. В случае гибели участника СВО земельный участок могут получить его родственники. Право первой очереди предоставляется супруге, второй — детям, а третьей — родителям. Законом предусмотрено также получение земельного участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО. Подарить или иным способом осуществить отчуждение земельного участка, выделяемого в качестве меры поддержки, участник СВО может, но только по завершении оформления за ним права собственности.

По данным Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, в 2023 году участники СВО и члены семей погибших бесплатно получили в собственность 780 земельных участков.

Теги: #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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