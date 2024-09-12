Недвижимость

Причины роста спроса на элитное жилье перечислил инвестор

Cпрос на элитные квартиры в Москве и других крупных городах увеличился. C чем это связано, рассказал инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«Экономическая стабильность. Несмотря на глобальные экономические вызовы, российская экономика показывает признаки устойчивости. Это способствует увеличению покупательской активности», - приводит слова Ходченкова RuNews24.ru.

Также он добавил, что в сложившейся ситуации немалую роль играет изменение предпочтений: «Покупатели все чаще рассматривают элитную недвижимость не только как место для проживания, но и как надежный инвестиционный инструмент. Это связано с желанием сохранить капитал в условиях инфляции и экономической неопределенности».

И третьей причиной роста спроса эксперт называет рост числа высокобюджетных проектов.

«На рынке появляются новые элитные комплексы с высоким уровнем комфорта и безопасности. Это привлекает покупателей. В 2024 году ожидается выход нескольких новых проектов, что также поддерживает интерес к этому сегменту», - сказал инвестор Евгений Ходченков.