Недвижимость

«Росгосстрах» подтвердил лидерство в страховании строений россиян — данные ЦБ

По итогам работы за 9 месяцев 2024 «Росгосстрах» подтвердил свое лидерство в историческом для компании виде — страховании строений граждан. Как свидетельствует обнародованная на днях статистика Банка России, отражающая результаты работы страховой отрасли за три квартала, «Росгосстрах» занимает в этом сегменте первые позиции и по сборам страховой премии, и количеству заключенных договоров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Лидирует компания и по выплатам по полисам страхования строений. В январе – сентябре «Росгосстрах» выплатил своим клиентам более 1,85 млрд рублей за ущерб, причиненный их домам, коттеджам, дачам и другим строениям. Таким образом, на компанию приходится почти четверть (23,2%) возмещения, произведенного игроками страхового рынка в этом сегменте.

Отметим, что более 450 млн рублей — это выплаты пострадавшим от масштабных паводков весны и лета этого года. Но причиной самых крупных выплат по договорам страхования строений по-прежнему остаются пожары. Так, в этом году «Росгосстрах» возместил своему клиенту из Серпуховского района Московской области 18,78 млн рублей за дом и имущество, уничтоженные пожаром, возникшим вследствие аварийного режима работы электросети. Другая крупная выплата, 12,44 млн рублей, осуществлена страхователю из Слободского района Кировской области за сгоревший в результате поджога дом с мансардой, двумя террасами и всем имуществом.