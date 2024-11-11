Недвижимость

Россиян обязали сразу же регистрировать построенные дома

С 1 марта 2025 года в силу вступят поправки в Градостроительный кодекс, принятые Государственной Думой. Эти изменения вводят новое правило: после строительства дома необходимо сразу зарегистрировать его.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает гражданина или организацию по окончании строительства регистрировать объект в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), следует из данных на сайте нижней палаты парламента.

Принять новый закон вынудила статистика. По данным Росреестра, в каждом регионе России начитывается 1–5 тыс. индивидуальных домов, не зарегистрированных в установленном порядке. Согласно принятому Госдумой закону, теперь ставить частное жилье на кадастровый учет и оформлять право собственности на него нужно будет сразу же после завершения строительства.

Однако определить момент, когда стройка дома завершена, не так-то просто, пишет РБК.

В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса получать разрешение на строительство индивидуального жилья не обязательно. В отсутствие этого документа разрешения на ввод в эксплуатацию тоже не требуется, поэтому никаких документально подтвержденных сроков, указывающих на завершение строительства частного жилья, не существует.

Уведомление о соответствии построенного индивидуального дома градостроительному законодательству (в нем, по сути, также указаны сроки завершения работ) могут получить не все. Чтобы такой документ был выдан, еще до начала строительства требуется уведомить госорганы о планируемом частном строительстве. Однако закон о дачной амнистии, который сейчас действует до 1 марта 2031 года, такое уведомление позволяет не направлять, поясняет адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Илья Бахилин.

В силу этих причин во вновь принятом законе появилось уточнение: для домов, для которых не получали ни разрешение на ввод в эксплуатацию, ни уведомление о соответствии, моментом завершения строительства считается дата их постановки на кадастровый учет. До этого строительство считается незавершенным.

Поскольку во многих случаях официально принятая дата завершения строительства индивидуального дома теперь совпадает с датой уже свершившейся постановки на кадастровый учет, невозможно задать некий период после окончания строительства, в который дом нужно зарегистрировать. Поэтому для стимулирования скорейшей регистрации частного жилья законодатели пошли другим путем:

ввели запрет на эксплуатацию объектов ИЖС, не поставленных на кадастровый учет;

одновременно ввели второй запрет — на эксплуатацию объектов, права собственности на которые не зарегистрированы.

Как следует из принятого закона, такие нормы теперь распространяются и на индивидуальное жилье, и на садовые дома.

Одновременно Росреестр планирует ввести контроль над соблюдением нового закона. Работы по выявлению тех, кто пользуется незарегистрированными индивидуальными домами, будут вестись в рамках ст. 19.21 Кодекса об административных правонарушениях, уточнили в ведомстве.

В соответствии с этой нормой кодекса несоблюдение установленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество влечет наложение административного штрафа. Его размер составит:

1,5–2 тыс. руб. на граждан;

3–4 тыс. руб. на должностных лиц;

30–40 тыс. руб. на юридических лиц.

Иных карательных мер воздействия законодательством не предусмотрено, пояснили в коллегии адвокатов «Юков и партнеры».