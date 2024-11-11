Недвижимость

«Дневной дозор»: Ждать ли псковичам рост цен на недвижимость?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему активного роста цен на жилье в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Эксперты фиксируют рост цен на съёмное жилье во всех регионах России, в первую очередь, конечно же, в Москве и Санкт-Петербурге. Основные причины данного тренда — высокий спрос на съемное жилье и ограниченное предложение. Специалисты выделяют несколько ключевых факторов, способствующих увеличению спроса на рынке аренды. Во-первых, это увеличение населения за счет миграции из районов в региональные центры. Во-вторых, рост стоимости новых квартир делает покупку жилья всё менее доступной для многих граждан, в том числе псковичей. Из-за повышения процентных ставок и сокращения программ льготной ипотеки все меньше людей могут позволить себе купить жилье на первичном рынке, что, в свою очередь, приводит к росту числа желающих арендовать квартиры.

По оценкам экспертов, в 2025 году стоимость нового жилья может увеличиться еще на 10%. В связи с этим возникает вопрос, грозит ли псковичам дальнейшее повышение цен на квадратный метр в новостройках? И как рост стоимости жилья на первичном рынке отразится на строительной отрасли региона? Об этом в программе «Дневной дозор»

Генеральный директор компании «Стройсистема» Анатолий Палкин считает, что в ближайшее время цены на жилье, скорее всего, будут оставаться на высоком уровне. Это связано с ростом расходов застройщиков на стройматериалы, увеличением зарплат и нехваткой квалифицированных рабочих. Многие строители могут уменьшить объем работ из-за снижения спроса, а банки готовятся к потенциальным проблемам с проектным финансированием. По словам строителя, версии о сверхдоходах застройщиков, которые якобы влияют на цену жилья - это всего лишь иллюзия.

«В настоящее время наблюдается значительное увеличение количества предложений о работе в строительной отрасли, при этом предлагаются весьма привлекательные условия, включая значительные финансовые вознаграждения. Однако, несмотря на это, ощущается острая нехватка квалифицированных кадров. Это может привести к увеличению стоимости жилья, поскольку многие строительные компании будут вынуждены сократить объёмы работ. Следует отметить, что все проекты, находящиеся в стадии строительства, будут завершены, поскольку все инвесторы и подрядчики, работающие в городе, являются ответственными и надёжными. Я уверен, что все дома будут достроены. Тем не менее в долгосрочной перспективе компании могут рассмотреть возможность сокращения объёмов работ в сфере жилищного строительства, поскольку продажи снизились, а стоимость квартир увеличилась».

Директор строительной компании «Монолит», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак считает, что текущая ситуация на рынке жилья может привести к росту цен, впрочем, стоимость жилья увеличивается все последние годы. По его мнению, такие факторы как рост расходов на строительство и нехватка рабочих могут повлиять на дальнейшее подорожание жилья. Тем не менее эксперт указывает на отсутствие предпосылок для значительного роста цен. Нужно учитывать инфляцию и прекращение льготной ипотеки с июля 2024 года, что может привести к снижению покупательской способности псковичей и падению продаж. Поэтому застройщики, возможно, начнут предоставлять скидки. Олег Брячак рекомендует потенциальным покупателям новостроек не торопиться, а подождать 2-3 месяца, чтобы получить более выгодные условия.

«В настоящее время не наблюдается предпосылок к тому, что у граждан появится больше денег. Инфляция опережает рост заработных плат, а также не наблюдается критического роста цен на строительные материалы. Учитывая эти факторы, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время не ожидается серьёзного скачка цен. Я хотел бы дать гражданам несколько рекомендаций. В настоящее время не рекомендуется приобретать квартиры, так как цены на них выросли, а государственные программы поддержки льготной ипотеки перестали работать с июля 2024 года. Это привело к резкому снижению продаж у застройщиков. В связи с этим застройщики будут вынуждены предоставлять скидки на недвижимость».

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Руководитель отдела продаж группы компаний «Реставрационные мастерские» Андрей Монин отмечает, что цены на квадратный метр в новостройках устанавливаются рынком, и в ближайшее время ожидается умеренный рост в пределах инфляционных изменений. По его мнению, резкого увеличения цен на 20-30-50% - не ожидается, так как себестоимость зданий у застройщиков примерно одинакова, но зависит от затрат на земельные участки и подключение к коммуникациям. В целом Андрей Монин отмечает, что рынок недвижимости адаптируется к новым условиям.

«Все взаимосвязано, то есть цены устанавливаются не застройщиками, а рынком. На рынке существует несколько застройщиков, у каждого из которых есть своя стоимость проекта, которая зависит от стоимости земельного участка и подключения к коммуникациям. Себестоимость здания у всех примерно одинаковая, но условия у разных застройщиков могут различаться из-за стоимости сетей и земельного участка. В результате цены могут варьироваться, но в пределах рыночных условий».

Экономический обозреватель Алексей Овчинников утверждает, что псковичам в этом году не стоит опасаться значительного повышения цен на квадратный метр в новостройках. Высокие ключевые ставки и ужесточение льготной ипотеки создают неблагоприятные условия для застройщиков и риэлторов, что может привести к снижению спроса на недвижимость. Ситуация в строительной отрасли также остается непростой, и рост цен на жилье может усугубить положение участников рынка. Вероятнее всего, цены на первичном и вторичном рынках останутся стабильными, поскольку вторичный рынок будет оказывать влияние на первичный. В целом радикального роста цен в нынешних условиях, по мнению Алексея Овчинникова, не предвидится.

«В условиях сохранения высокой ключевой ставки, а также с учётом рисков её дальнейшего повышения, а также ужесточения условий по ипотеке, в том числе льготной, можно предположить, что в текущем году спрос на недвижимость будет значительно ниже, чем в предыдущие годы. В этой ситуации усложнение условий реализации квартир для застройщиков и риелторов может показаться нецелесообразным».

Псковский архитектор и дизайнер Сергей Станкевич полагает, что псковичам грозит повышение цен на квадратный метр в новостройках. Основные причины — рост ипотечных ставок, увеличение стоимости строительных материалов и рабочей силы, а также ожидаемый спад в строительстве новых объектов. Снижения цен в ближайшее время не предвидится. На рынке практически нет новичков, и устойчивые компании продолжат свою деятельность. Они, вероятно, будут оптимизировать свои проекты, предлагая более эффективные планировки и уменьшая площадь квартир без ущерба для функциональности. Такие подходы уже применяются в крупных городах и могут стать актуальными для Пскова. Комментарий Сергея Станкевича.

Фото: Общественная палата Псковской области

«В случае принятия такого решения существует риск, что рынок будет развиваться в определённом направлении. Существует несколько причин, способствующих этому развитию, включая рост стоимости ипотеки, повышение цен на материалы и строительные работы. Кроме того, ожидается общее снижение темпов строительства, что приведёт к увеличению стоимости жилья. Таким образом, можно ожидать дальнейшего роста цен на недвижимость. В связи с этим не рекомендуется откладывать покупку квартиры на более поздний срок».

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев отмечает, что в нынешних условиях, с учетом высокой стоимости ипотеки и снижения спроса, нет оснований для роста цен на новостройки в Пскове. Если предложение на рынке сократится, а спрос останется на прежнем уровне, то это может привести к повышению цен. Однако в 2025 году застройщики, вероятно, предложат скидки.

«В настоящее время мы опираемся на баланс спроса и предложения. Однако, насколько мне известно, ситуация в сфере строительства в Пскове аналогична общероссийской: строится достаточно много объектов, а спрос значительно снизился по понятным причинам, связанным с высокой стоимостью ипотеки и квадратного метра. В таких условиях, учитывая баланс спроса и предложения, можно сделать вывод, что предпосылок для роста цен нет. Однако, если предложение резко сократится, а спрос сохранится благодаря льготным ипотечным программам, то возможно изменение ситуации. Следует отметить, что ожидать значительного снижения цен на недвижимость в ближайшее время не стоит. Однако, на мой взгляд, в 2025 году застройщики могут быть готовы к предоставлению скидок, и даже более значительных, чем они обычно предлагают, поскольку им необходимо стимулировать продажи. Таким образом, в текущем году я не вижу предпосылок для роста цен на недвижимость».

Снижение объемов продаж негативно отразится на застройщиках, и банкротство крупных компаний будет нежелательным, так как это может вызвать дефицит жилья. Если удастся преодолеть текущий кризис, можно ожидать стабильность цен. Сегодня на рынке недвижимости в Пскове наблюдается сложная ситуация. С одной стороны, высокие затраты на строительные материалы, увеличение зарплат и нехватка квалифицированных рабочих создают предпосылки для роста цен на жилье в новостройках. С другой, экономические условия, такие как высокая ключевая ставка и ужесточение льготной ипотеки, могут привести к снижению спроса и стабилизации цен. В целом, хотя некоторые эксперты и ожидают повышения цен на первичном рынке, большинство сходятся во мнении, что резкого роста не будет. Возможно, в ближайшие месяцы рынок будет находиться в режиме ожидания, когда покупатели будут ждать более выгодных условий.

Татьяна Иванова