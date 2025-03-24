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Снести и расселить

24.03.2025 16:26|ПсковКомментариев: 0

В Пскове возводят дом на 198 квартир, куда въедут жители 50 аварийных строений. Однако это далеко не все ветхие псковские здания. О том, сколько еще объектов в городе признано непригодными для жилья и когда проживающие там люди смогут переселиться в новые квартиры, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Скоро новоселье

Дом для переселенцев из аварийного жилья находится на пересечении улиц Юности и Инженерной. Новоселы получат ключи от квартир с полной отделкой. Территорию у дома полностью благоустроят – поставят спортивную и детскую площадки, а также организуют парковку. Строительство нового жилья стало возможным в рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»,

По действующей программе расселяются здания, признанные аварийными до января 2017 года.

При этом после 2017 года признано непригодными для жилья еще порядка 10 зданий. И пока финансирования на строительство домов для их расселения нет. Новую федеральную программу по расселению аварийного жилья еще не анонсировали. «С 2017 года тоже порядка 9-10 домов есть, есть и большие многоквартирные дома, и обычные, небольшие — это район Лепеши, Железнодорожная. Поэтому мы надеемся, что будет новая программа. Сейчас эта завершается, а потом будем участвовать обязательно, подавать заявки», - рассказал заместитель главы администрации города Пскова Виталий Сухинский.

Признаны аварийными

Надо сказать, что в Пскове еще достаточно проблемных домов, которые могут претендовать на статус непригодных для жилья. «Признание многоквартирных домов аварийными осуществляется по мере их выявления. Межведомственная комиссия администрации города Пскова проводит обследование частного жилищного фонда. Признание его непригодным для проживания осуществляется при наличии оснований, предусмотренных соответствующим положением, утвержденным постановлением правительства от 28.01.2006 N 47», - пояснили ПЛН в администрации города.

Что такое аварийное жилье? Это состояние здания, при котором более 50% жилых помещений и основных несущих конструкций отнесены к категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих. Поэтому его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за невозможности обеспечения безопасного пребывания в нем людей.

Согласно постановлению правительства, непригодным для проживания может быть признано помещение, которое представляет опасность для жизни и здоровья жильцов и находится в здании: признанном аварийным; расположенном на территории, где превышены показатели санитарно-эпидемиологической безопасности; находящемся в производственной зоне; построенном на территории, где возможны ЧС; получившем повреждения в результате взрывов, пожаров, аварий, просадки грунтов, когда восстановление невозможно по техническим или экономическим причинам.

Под снос

В ожидании региональных и федеральных программ псковичи из проблемного жилья могут воспользоваться только муниципальной программой. «Постановлением администрации города Пскова от 26 декабря 2024 года утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова». В нее включены 6 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года», - рассказали в администрации города.

А также пояснили, что в настоящее время на территории Пскова полностью расселены и не снесены 23 аварийных многоквартирных дома в рамках областной адресной программы и 9 аварийных многоквартирных домов в рамках муниципальной программы: «Заключен контракт на снос 22 домов со сроком выполнения работ до конца текущего года. Работы осуществляются за счет средств муниципального образования «Город Псков». На снос оставшихся домов изыскиваются дополнительные источники финансирования».

Срок расселения аварийных домов установлен в соответствии с программой, исходя из даты признания их аварийными. «После завершения расселения непригодного жилищного фонда осуществляется его снос. В дальнейшем земельные участки используются в соответствии с их целевым назначением», - рассказали в городской администрации.

Исключение — ветхие дома, водящие в реестр объектов культурного наследия. «На сегодняшний день на территории Пскова имеется три дома, признанных аварийными, которые являются объектами культурного наследия или объектами, градоформирующими облик города. Это здания, расположенные по адресам: ул. О. Кошевого, д. 3, ул. Л.Поземского, д. 13/1 и ул. Пушкина, д. 8. В связи с этим их снос невозможен, а для проведения реконструкции вышеуказанных объектов требуются значительные денежные средства.

Таким образом, работа по выявлению аварийного жилья в Пскове идет. Но необходимо финансирование как для сноса таких зданий, та и для обеспечения псковичей новыми жилыми помещениями. И, очевидно, что без областных и федеральных программ с задачей переселения людей из непригодных для проживания домов справиться сложно.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН

Теги: #аварийное жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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