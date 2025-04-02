Недвижимость

Бастрыкин дал указание возбудить дело по обращению псковича о необеспечении его жильем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению жителя Пскова, в несовершеннолетнем возрасте оставшегося без попечения родителей, о нарушении его жилищных прав, сообщили в СК РФ.

В приемную председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» обратился житель города Пскова, в несовершеннолетнем возрасте оставшийся без попечения родителей, по вопросу необеспечения его положенным по закону жилым помещением. Мужчина с 2015 года состоит в специализированной очереди, однако до настоящего времени его права не реализованы. Многочисленные обращения в различные структуры результатов не принесли. Заявитель, имеющий на иждивении двоих малолетних детей, вынужден арендовать жилплощадь за свой счет, что для него финансово затруднительно.

Председатель Следственного комитета дал указание руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.