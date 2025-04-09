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Отказ Росимущества от продажи «Псковвторцветмету» земельного участка по льготной цене признали законным

10.04.2025 13:42|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области отказал ООО «Псковвторцветмет» в обязании Росимущества заключить договор купли-продажи земельного участка по льготной цене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде. 

ООО «Псковвторцветмет» является арендатором земельного участка, находящегося в федеральной собственности. На данном участке расположено нежилое здание, принадлежащее на праве собственности обществу.

Общество неоднократно предлагало Росимуществу заключить договор купли-продажи указанного земельного участка по льготным условиям, как с собственником объекта недвижимости (здания) на нем, однако получило отказ. Считая незаконным действия Росимущества, ООО «Псковвторцветмет» обратилось в Арбитражный суд Псковской области. 

«Напомним, что льготная продажа земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности, коммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений осуществлялась до 1 июля 2012 года», - разъяснил суд.

2 декабря 2024 года суд отказал обществу в обязании Росимущества заключить договор купли-продажи земельного участка по льготной цене. 7 апреля решение Арбитражного суда Псковской области оставлено без изменений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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