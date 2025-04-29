Недвижимость

Аренда комнат в России подорожала почти на 22%

Аренда комнат в России с мая 2024 года подорожала почти на 22%, в среднем до 12,2 тыс. рублей в месяц, сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

«В среднем по всем городам рост цен на аренду комнат за год составил 21,9%, и теперь средний объект сдается за 12 246 рублей в месяц», — отмечается в материалах.

По данным аналитиков, из 70 исследованных городов в 67 комнаты продемонстрировали прирост арендных ставок. Больше всего стоимость аренды увеличилась в Курске (+84,4%), Владивостоке (+78,8%), Магнитогорске (+59,8%), Грозном (+58,1%), Кирове (+52,6%), Череповце (+51,9%), Саранске (+42,8%), Кургане (+42,8%), Чите (+38,9%), пишет ТАСС.

Москва также вошла в десятку городов с самой подорожавшей арендой комнат (+36,5%, до 24 351 руб./мес.). В Подмосковье комнаты с мая 2024 года подорожали на 20,9%, до 17 286 руб./мес., в Санкт-Петербурге - на 15,6%, до 16 164 руб./мес.

Согласно исследованию, меньше всего ставки поднялись в Сургуте (+1,3%), Мурманске (+2,4%), Иваново (+5,8%), Орле (+7,2%), Екатеринбурге (+7,3%), Вологде (+9,4%), Барнауле (+9,5%), Калуге (+11%), Иркутске (+11,1%) и Волжском (+11,9%). В трех городах зафиксировано падение. Среди них Севастополь, где найм такого типа помещений подешевел на 3,9%, Сочи (-3,3%) и Якутск (-3,2%).

«Если сравнивать с квартирами, то аренда студий за год подорожала на 30%, "однушек" – на 24%. Наем комнат – формат менее популярный, чем наем квартир, к тому же комнаты обычно сдаются в сегменте "эконом" и "эконом-минус". Поэтому рост ставок на них не такой уж впечатляющий, однако идет вполне в русле общего повышения ценников в сегменте аренды недвижимости», – рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир». По его словам, в ближайшие месяцы тренд сохранится.