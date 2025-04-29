Недвижимость

Средний размер ипотечных кредитов за год увеличился на 3,4%

Средний размер выдачи ипотечных кредитов в марте 2025 года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 4,44 млн рублей (в марте 2024 года — 4,29 млн рублей), сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

При этом, по данным НБКИ, средний размер выдачи ипотечных кредитов в марте 2025 года увеличился на 1,2% относительно предыдущего месяца (в феврале 2025 года — 4,38 млн рублей).

Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов в марте текущего года был отмечен в Москве (7,38 млн рублей), Московской области (5,81 млн рублей), Санкт-Петербурге (5,73 млн рублей), Приморском крае (5,03 млн рублей) и Республике Саха (Якутия) (5,01 млн рублей), пишет ТАСС.

Также самый серьезный рост среднего чека ипотечного кредита в марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Республика Бурятия (+30%), Оренбургская область (+13,5%), Удмуртская Республика (+11,1%), а также Волгоградская область (+10,1%) и Ставропольский край (+7,2%).

Однако средний чек ипотеки сократился в Кемеровской (-11,4%) и Нижегородской (-8,4%) областях, а также в Алтайском крае (-4,8%), Москве (-4,4%) и Иркутской области (-4%).

«После разнонаправленных "всплесков" в июне-июле 2024 года, связанных с окончанием действия наиболее массовых программ льготной ипотеки, средний размер ипотечных кредитов в целом оставался стабильным. С августа прошлого года данный показатель находится в пределах 4,1-4,4 млн рублей. При этом в последние пару месяцев средний размер ипотеки немного подрос», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.