Недвижимость

В Госдуму внесут проект о снижении кворума для повторного собрания жильцов

В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50% до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, сообщил член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марат Нуриев.

«Планируем внести законопроект в Госдуму в эту весеннюю сессию», – сказал Нуриев.

По действующей норме собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно при участии владельцев или их представителей, обладающих более чем 50% голосов. Однако около 30–40% собраний признаются несостоявшимися из-за отсутствия кворума.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в Жилищный кодекс РФ, позволяющие проводить повторное собрание по ряду вопросов при кворуме более 25%. К таким вопросам относятся перепланировка помещений, использование земельного участка и общего имущества, выбор способа управления домом, определение платы за содержание жилья, текущий ремонт, а также договоры о водо-, электро- и газоснабжении и вывозе мусора, пишет РИА Новости.

Отмечается, что это позволит принимать решения по вопросам, малоинтересным большинству жильцов, вместо того чтобы откладывать их или перекладывать на органы власти.