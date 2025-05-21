Недвижимость

Для действующих военных и ветеранов готовят ипотеку под 2% годовых

Минимальный размер первого взноса будет 20%. Такая программа разработана по прямому поручению президента России.

Напомним, глава государства утвердил на прошлой неделе поручения после заседания Президиума Госсовета. Тема заседания так и звучала: «О развитии инфраструктуры для жизни». Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Что главное в этой программе для людей в погонах?

Она предусматривает ипотечную ставку в 2% для всех регионов России. Получателями этих льгот могут стать как сами участники СВО, так и их супруги. А вот в случае гибели военнослужащего право на ипотеку будет передано родителям или совершеннолетним детям, но это лишь при отсутствии супруга. Условие: заемщик должен быть официально зарегистрирован в регионе, где будет покупать жилье.

Еще момент - лимит по ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет фиксированным и составит 12 миллионов рублей. Тогда как для остальных регионов максимальная сумма составит 6 миллионов рублей. И, напомним, минимальный первоначальный взнос для льготников - 20% от стоимости жилья.

Еще важная деталь: льготную ипотеку можно будет совместить с другими государственными мерами поддержки, пишет «Российская газета».

Планируется, что программа поможет поддержать семьи защитников страны и будет привлекать более 1 триллиона рублей инвестиций в сферу строительства ежегодно.