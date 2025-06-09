Недвижимость

В Псковском отделении Сбера рассказали о снижении ставок по ипотеке

С 10 июня Сбербанк объявляет о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам. Теперь заемщики смогут воспользоваться более привлекательными условиями на покупку недвижимости, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Диапазон снижения составляет от 2,0 до 3,5 процентных пунктов.

На 2% снизились ставки по рыночным программам ипотеки для клиентов с первоначальным взносом до 50% включительно;

На 2,5% снизились ставки для клиентов с первоначальным взносом выше 50%;

И новый дополнительный дисконт — на 1% — за проведение сделки через сервис продажи новостроек Домклик.

Благодаря данным изменениям минимальная ставка по рыночной ипотеке теперь составляет:

22,4% годовых — на новостройки,

22,8% годовых — на жилье на вторичном рынке,

23,8% годовых — по программам строительства индивидуального жилья.

Указанные условия применяются к заявкам, одобренным начиная с 10 июня. По займам, утвержденным до указанной даты, возможно переоформление на новых условиях.

«Снижение ключевой ставки Банком России создаёт возможности для пересмотра ставок по рыночной ипотеке. Снижение ставок направлено на поддержку наших клиентов и создание комфортных условий приобретения собственного жилья. Мы видим позитивную динамику рынка недвижимости и стремимся предложить нашим клиентам лучшие решения для реализации их жилищных планов», - заявил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

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