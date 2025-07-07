Недвижимость

Для детей-сирот в Пскове закупают 15 квартир

15 квартир общей стоимостью 48 733 245 рублей планируется закупить для детей-сирот в городе Пскове, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Квартиры закупят в строящихся домах. Жилье должно располагаться в границах города Пскова либо в Псковском районе с удалённостью не более 7-ми километров от черты областного центра.

Благоустроенная квартира должна быть пригодна для постоянного проживания, отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям.

Заказчиком выступает управление по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова. Закупки ведутся с целью реализации муниципального проекта «Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова». Закупка производится за счет средств города.

Поставщика определят 18 июля.