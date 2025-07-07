Недвижимость

Более 60% псковичей поддерживают выплату на ипотеку молодым родителям двух детей — опрос

6 из 10 псковичей поддерживают инициативу о предоставлении молодым родителям двух детей выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова.

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому молодые семьи, где возраст родителей не превышает 26 лет и где родился второй ребенок, получат право на выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Инициативу поддерживают 61% псковичей, тогда как 16% выступают против. Даже среди сторонников есть мнение, что мера недостаточна: «Сумма небольшая, нужно в разы больше». Критики более резки в оценках: «Чистый популизм! Сначала снизьте грабительские ипотечные ставки».

Поддержка законопроекта чуть выше среди мужчин, чем среди женщин. Чаще за инициативу голосуют горожане старше 45 лет (68%), тогда как среди опрошенных до 35 лет таких 62%, а среди граждан от 35 до 45 лет — 58%. Респонденты возмущаются: «Почему ограничение 26 лет, если возраст молодёжи подняли до 45 лет?»; «Затраты на ребенка огромные, а этой суммой невозможно погасить ипотеку».

Больше всего же сторонников инициативы среди имеющих детей горожан: 72% против 50% среди бездетных.