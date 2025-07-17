Недвижимость

Понятие МЖК появится в российском законодательстве

На рассмотрение в Государственную Думу РФ внесен законопроект, устанавливающий понятие многоквартирного жилого комплекса, рассказал журналистам исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский в пятницу.

«Инициатива предусматривает создание новой юридической единицы - многоквартирного жилого комплекса (МЖК), включающего в себя несколько расположенных рядом многоэтажных домов. Это позволит создать механизм единого управления и обслуживания как общей территории, так и объектов на ней расположенных», - отметил Преображенский.

Он пояснил, что сегодня нередки случаи, когда в условиях плотной городской застройки на несколько многоэтажных домов приходится общая инфраструктура, в связи с чем возникает вопрос: какая управляющая кампания будет ее обслуживать?

«Такие неразрешенные законодательством ситуации порождают конфликты между различными управляющими компаниями, жильцами соседних комплексов и собственниками нежилых объектов на одной территории. Предлагаемый законопроект урегулирует этот вопрос», - отметил Преображенский.

Он подчеркнул, что законодательная инициатива также урегулирует острый для Москвы вопрос эксплуатации встроенных или пристроенных детских садов, пишет «Интерфакс».

«Внесение изменений в действующее законодательство облегчит застройщикам процесс ввода объектов в эксплуатацию, а жильцам и собственникам позволит улучшить качество жизни», - добавил он.