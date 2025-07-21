Недвижимость

Почти миллиард рублей направят на капремонт жилых домов в Псковской области - Михаил Ведерников

Почти 1 млрд рублей будет направлен в этом году на капремонт многоквартирных домов региона, разработку проектно-сметной документации и стройконтроль, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Данный вопрос он обсудил на рабочей встрече с профильным вице-губернатором Игорем Шатурным.

Отмечается, что на сегодняшний день в 67 многоквартирных домах уже выполнили около 120 видов работ.

«Плановый ремонт жилого фонда продолжается. Ещё 261 млн – средства нацпроекта "Инфраструктура для жизни" – направили на модернизацию объектов ЖКХ. В Пскове уже ведётся ремонт канализационного коллектора. В Великих Луках начаты процедуры по отбору проектной организации для реконструкции водовода протяжённостью 1,6 км, а в Пушкинский Горах – идёт подготовка к строительству новых сетей водоотведения», - отметил губернатор.

Он добавил, что работы по благоустройству завершены на 15 общественных пространствах (в планах этого года их 35) и на трёх дворовых территориях (всего 5). В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на эти цели выделили около 166 млн рублей.

Год назад сами жители выбрали эти объекты с помощью голосования, напомнил Михаил Ведерников.