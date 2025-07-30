Недвижимость

Суд признал кафе «Чайхана Бухара» в Великих Луках самовольной постройкой

Арбитражный суд Псковской области признал самовольной постройкой одноэтажное строение на ленточном бетонном фундаменте, предназначенное для оказания услуг общественного питания - кафе «Чайхана Бухара», расположенное по адресу: город Великие Луки, улица Горицкая, дом 10. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фотографии: Арбитражный суд Псковской области

Также суд обязал индивидуального предпринимателя Л. О. Шехову снести самовольную постройку в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда привести самовольную постройку в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Великие Луки», а также Свода правил, а именно: привести в состояние, существовавшее до проведения работ по возведению самовольной постройки, путем осуществления реконструкции и переустройства в «Автокомплекс с магазином».

Как следует из проведенной по делу судебной экспертизы, здание кафе с названием «Чайхана Бухара» является объектом капитального строительства. Здание кафе не соответствует проектной документации, требованиям градостроительного законодательства, в том числе Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Великие Луки».

Кроме того, согласно мотивировочной части решения, суд установил, что здание кафе создано на земельном участке не отведенном для этих целей, таким образом, суд пришел к выводу, что использование ответчиком указанного выше объекта капитального строительства для размещения в нем кафе неправомерно.