Недвижимость

Средняя переплата россиян по рыночной ипотеке превысила 21 млн рублей

Средний размер оформляемой ипотеки в РФ летом 2025 года достиг максимума, составив 4,5 млн рублей. Это рекорд как минимум с начала 2023 года (ранней статистики нет), свидетельствуют данные Банка России. Средний срок кредита в последние месяцы тоже колеблется вблизи максимума — сейчас он составляет 308 месяцев (почти 26 лет).

Рост размера и срока кредита увеличивает и переплату заемщика. Средневзвешенная реальная ставка по рыночной ипотеке в период с 18 по 24 августа 2025 года составила порядка 22,4%.

Если клиент возьмет ипотеку на 4,5 млн рублей с первоначальным взносом 10% (минимально возможный) на 308 месяцев по таким условиям, то переплата по кредиту превысит 21,5 млн рублей. То есть заемщик выплатит практически шесть займов вместо одного.

Несмотря на это, граждане продолжают брать ипотеку по рыночным условиям. Сейчас примерно каждый пятый ипотечный кредит россияне оформляют без льготной программы, рассказал Виталий Костюкевич из Абсолют Банка.

Главной причиной увеличения размера кредита стал рост цен на жилье, особенно на рынке новостроек, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, происходит структурный сдвиг в сторону более дорогих сделок, обусловленный предпочтениями граждан покупать квартиры именно на первичном рынке, пишут «Известия».

Россияне берут максимальный срок кредита, чтобы минимизировать долговую нагрузку. При этом по требованиям ипотечного стандарта ссуда не может выдаваться на срок, превышающий 30 лет, уточнил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.