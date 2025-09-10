Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Открытие ресторана GURAVI
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
ПЛН 25 лет
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Недвижимость 10.09.2025 16:430 Шесть муниципалитетов Псковской области вошли в программу по переселению из ветхого жилья 14.09.2025 17:180 Экономист назвал сегодняшнюю рыночную ипотеку бессмысленной 12.09.2025 12:060 Общественная палата предложила выдавать квартиры учителям с 25-летним стажем 10.09.2025 16:430 Шесть муниципалитетов Псковской области вошли в программу по переселению из ветхого жилья 10.09.2025 11:461 Доходный дом на Октябрьском проспекте в Пскове отреставрируют до конца осени 10.09.2025 10:130 Здание бывшей Псковской инфекционной больницы выставлено на продажу
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 07.09.2025 22:003 Назван размер пенсии никогда не работавших россиян 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Экономист назвал сегодняшнюю рыночную ипотеку бессмысленной

14.09.2025 17:18|ПсковКомментариев: 0

Сегодня рыночная ипотека «бессмысленна» из-за высоких ставок по ней, при этом выгодно брать такой кредит будет при ставке 10% годовых, заявил бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. Сейчас средние ставки вдвое выше этого уровня.

«По сегодняшним ставкам без льгот ипотека бессмысленна. Зачем несколько раз переплачивать за квадратные метры, если это экономически невыгодно. Льготная ипотека останется выгодной, а рыночную можно брать только в расчете на рефинансирование по мере снижения ключевой ставки», - отметил он.

Ключевая ставка в России вернется к нейтральному значению - то есть такому уровню, когда ЦБ не надо ни стимулировать экономику, ни сдерживать темпы роста цен - при достижении инфляцией таргета в 4%. Сейчас регулятор оценивает этот уровень в 7,5-8,5%, а Задорнов считает, что это может быть 7,5-8%.

К нейтральной ставке стоит еще прибавить традиционную надбавку банков, которая в среднем составляет 2,5 процентного пункта. «То есть выгодной ставка по рыночной ипотеке будет около 10%», - заключил он.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), средняя ставка по рыночной ипотеке на первичном и вторичном рынке в двадцати крупнейших банках в начале сентября составляла 22,4%, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 215 человек
14.09.2025, 17:580 Теплое начало рабочей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе 14.09.2025, 17:490 Автомобиль с тремя пассажирами перевернулся в Пустошкинском районе, водитель умер 14.09.2025, 17:380 Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО 14.09.2025, 17:180 Экономист назвал сегодняшнюю рыночную ипотеку бессмысленной
14.09.2025, 16:570 Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ 14.09.2025, 16:370 Опубликована программа восьмого псковского фестиваля «Книжная яблоня» 14.09.2025, 16:170 Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования 14.09.2025, 15:570 Псковский и рязанский губернаторы обсудили межрегиональное сотрудничество
14.09.2025, 15:370 На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек 14.09.2025, 15:300 Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ 14.09.2025, 15:100 Акции, выставки и уроки мужества пройдут ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества 14.09.2025, 14:500 До +23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 15 сентября
14.09.2025, 14:300 В Рособрнадзоре рассказали о тестах для детей мигрантов 14.09.2025, 14:080 Лежащего на дороге мужчину переехали насмерть в Гдовском районе 14.09.2025, 13:583 Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных псковских «Ласточек» 14.09.2025, 13:270 Гоголь плюс Грибоедов: гости «Михайловского» предпочитают комедии
14.09.2025, 13:170 «Счёты вырваны с бетоном, рядом разбитое зеркало»: псковичи возмущены состоянием детской площадки 14.09.2025, 12:570 Лауреаты премии правительства в области медицины освобождены от НДФЛ с награды 14.09.2025, 12:380 Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения 14.09.2025, 12:200 В Псковской области явка на выборы к полудню 14 сентября приблизилась к 30%
14.09.2025, 12:070 Жертв фашизма вспоминают во второе воскресенье сентября 14.09.2025, 11:590 Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области 14.09.2025, 11:400 На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель 14.09.2025, 11:210 ВАЗ с пьяным водителем опрокинулся в Псковском районе, пострадали двое
14.09.2025, 11:050 Президент наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени 14.09.2025, 10:500 Дмитрий Шахов: С юных лет нужно приучать молодое поколение к голосованию на выборах 14.09.2025, 10:320 Ford загорелся после наезда на дерево в Пустошкинском районе, водитель скончался 14.09.2025, 10:170 Явка на выборы в Псковской области превысила 26%
14.09.2025, 09:590 При сходе грузовых вагонов в Ленобласти погиб машинист 14.09.2025, 09:510 Версию диверсии со сходом грузовых вагонов в Ленобласти проверяют следователи 14.09.2025, 09:490 ПВО минувшей ночью сбила 80 украинских беспилотников над регионами РФ 14.09.2025, 09:350 Из-за схода грузовых вагонов в Ленобласти изменён маршрут псковских «Ласточек»
14.09.2025, 09:210 За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% 14.09.2025, 09:070 Режим опасности БПЛА в Псковской области снят 14.09.2025, 09:030 Германия в первом полугодии выпала из первой пятерки поставщиков вина в РФ 14.09.2025, 08:000 Стартовал заключительный день голосования в Псковской области
14.09.2025, 07:580 В связи с беспилотной опасностью введены ограничения в работе аэропорта Пскова 13.09.2025, 22:000 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 13.09.2025, 21:300 Более 160 спортсменов приняли участие в субботнем забеге «5 верст» 13.09.2025, 21:000 «Типично псковский Lo-Fest» прошел в креативном пространстве города
13.09.2025, 20:430 Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 13.09.2025, 20:300 Депутатов Островского района наградили за многолетний вклад в развитие региона 13.09.2025, 20:180 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня 13.09.2025, 20:000 Завершился второй день голосования в Псковской области
13.09.2025, 19:400 Создать авторский печной изразец приглашают псковичей во Двор Постникова 13.09.2025, 19:200 Псковская транспортная прокуратура добилась блокировки нескольких сайтов с санкционной продукцией 13.09.2025, 19:000 Более 100 жителей Талабских островов приняли участие в голосовании 13.09.2025, 18:400 Госдума пересмотрит вопрос о нагрузке на школьников, заявил председатель
13.09.2025, 18:200 Пятая карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Пустошкинском районе 13.09.2025, 18:000 Пьесу «Мариино Стояние» презентовали в Пскове 13.09.2025, 17:400 Мастер спорта по боксу Мухаммад Шехов провел тренировку в ВЛГАФК 13.09.2025, 17:200 Псковская область получила 350 млн рублей на развитие технопарка «Электрополис»
13.09.2025, 17:000 На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки 13.09.2025, 16:400 Прыгнувшего за борт теплохода мужчину разыскивают в районе Снятной горы в Пскове 13.09.2025, 16:200 Псковичей приглашают принять участи в выборе «Народного участкового-2025» 13.09.2025, 16:000 До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 14 сентября
13.09.2025, 15:400 В Великих Луках раскрыта кража портативной колонки и алкоголя 13.09.2025, 15:280 Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% 13.09.2025, 15:210 В Госдуме рассказали о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября 13.09.2025, 15:010 Подозреваемый в грабеже врезался в автомобиль около ТЦ «Р16» в Пскове
13.09.2025, 15:000 Фестиваль «Танцуют все» прошел в парке реки Псковы 13.09.2025, 14:300 Подобрать кружок для развития ребёнка предлагают псковичам 13.09.2025, 14:200 «Серебряный маршрут» через Псковскую область отмечен журналом «RUSSPASS» 13.09.2025, 14:000 Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто
13.09.2025, 13:370 Викторина «Барсик – символ Пскова» прошла на избирательном участке в Пскове  13.09.2025, 13:160 Более 160 человек приняли участие в 5 вёрст на набережной реки Великой в Пскове 13.09.2025, 13:000 Эксперт рассказал, что будет с рублем после снижения ставки 13.09.2025, 12:400 Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo
13.09.2025, 12:190 Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области 13.09.2025, 12:000 Ресторан корейской кухни Chigun в Пскове обновит меню 13.09.2025, 11:400 В Госдуме предложили разработать механизм мониторинга цен на бензин 13.09.2025, 11:190 Великолукские полицейские помогли Ветерану труда вернуться домой
13.09.2025, 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 13.09.2025, 10:380 Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили 13.09.2025, 10:200 Роскошь и уют «Бархатных сезонов» 13.09.2025, 10:000 Юрист объяснила, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru