Недвижимость

Владельцев квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим

Собственников квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим, порядок признания помещения пустующим, порядок оповещения граждан будет установлен органами местного самоуправления, нормы законопроекта касаются только пустующих помещений в многоквартирных домах (МКД) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сказал РИА Новости глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко.

Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим, если собственник перестает его содержать. По мнению авторов инициативы, если собственники перестают содержать пустующее жилье, это зачастую приводит к нарушению функционирования и износу общедомовых инженерных систем, в частности, нарушению теплового контура дома, пишет РИА Новости.

Согласно законопроекту, жилое помещение может быть признано пустующим, если оно соответствует как минимум двум из следующих критериев:

наличие задолженности по оплате коммунальных услуг за один год и более;

наличие задолженности по уплате имущественного налога и пеней за два налоговых периода и более;

отсутствие изменения показателей приборов учёта потребления электрической энергии и водоснабжения за период более одного года;

наличие признаков, указывающих на длительное отсутствие проживающих (например, отсутствие или неисправность входной двери, отсутствие остекления окон, отсутствие отопительных приборов вследствие хищения).

Порядок признания помещения пустующим и оповещения собственников будет установлен органами местного самоуправления.

Законопроект касается только пустующих помещений в многоквартирных домах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Если собственник отказался от права собственности на пустующее жилое помещение, оно станет собственностью муниципального округа, городского округа, городского или сельского поселения (в зависимости от расположения дома).