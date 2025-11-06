Недвижимость

Россиянам объяснили, в каких случаях у собственника могут изъять жилье

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала о случаях, когда из квартиры могут выселить нанимателя или собственника жилья.

«Единственный случай, когда могут выселить нанимателя из жилья, — это если не соблюдаются требования к использованию жилого помещения. Как правило, речь идет о порче этого помещения, содержании его в ненадлежащем санитарном состоянии, неоплаченных платежах за жилищные и коммунальные услуги», — объяснила парламентарий.

По словам депутата, суды очень редко принимают решение о выселении нанимателей, пишут «Известия».

«Это связано в том числе и с тем, что за органами местного самоуправления остается обязанность в этом случае предоставить какое-то жилье в маневренном фонде. Маневренного фонда у нас, как правило, в муниципалитетах нет», — отметила Светлана Разворотнева.

Политик подчеркнула, что за административные правонарушения, такие как нарушение общественного порядка и закона о тишине, следуют административные наказания, штрафы или административный арест.

Собственника могут выселить из жилья только за накопленные долги за ЖКУ, причем в случае, если это не единственное жилье. Лишиться единственного жилья в России можно, только если оно является ипотечным, а ипотека не выплачивается, а также если установлен факт перепланировки и собственник не вернул квартиру в первоначальный вид.