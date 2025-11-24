Недвижимость

Юрист назвал красные и зеленые «флажки» при покупке квартиры

Покупка квартиры на вторичном рынке — всегда повышенный риск. Красные и зеленые «флажки», помогающие отличить добросовестного продавца от мошенника, назвал агентству «Прайм» старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

По его словам, главное — собрать все документы, свидетельствующие, что вы покупаете «чистую» квартиру и провели все возможные проверки. Прежде всего, это выписка из ЕГРН об обременениях и истории переходов права.

«Красный флажок» — частые перепродажи, дарение, суды, а также нежелание продавца предоставлять эти документы. Напротив, несколько сделок по понятным основаниям — «зеленый флажок».

Самого продавца тоже следует проверить на адекватность и наличие долгов, пишет РИА Новости.

«Загляните в открытые реестры: исполнительные производства на сайте ФССП, информацию о банкротстве и предбанкротных уведомлениях, судебные дела. Продавец, находящийся в процедуре банкротства или с тяжелой долговой нагрузкой, — риск последующего оспаривания сделки», — предостерегает Филипп Терехин.