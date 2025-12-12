Недвижимость

Прокуратура потребовала снести расселенный аварийный дом в Новоржеве

По исковому заявлению прокурора Новоржевского округа приняты меры к сносу аварийного многоквартирного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Прокуратура выявила нарушения в ходе мониторинга принимаемых мер, направленных на расселение граждан. Установлено, что на территории Новоржевского муниципального округа находится многоквартирный дом, подлежащий сносу. Несмотря на проведение полного расселения граждан из указанного дома, мер по его сносу принято не было, не установлены ограждения в целях препятствия проникновения на территорию дома иных лиц.

В этой связи прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием о принятии мер по ограждению многоквартирного дома и его сносу. Исковые заявления удовлетворены в полном объеме.