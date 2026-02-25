Как новый статус апартаментов изменит рынок жилья, рассказал эксперт

Действующий закон, в котором используется понятие «апартамент», был разработан еще в 1996 году. На тот момент апартаментом считался номер высшей категории в гостиницах, санаториях, базах отдыха и других подобных заведениях, предназначенных для временного проживания физических лиц, пояснила эксперт по недвижимости Зара Назарян. При этом были четкие критерии – номер должен был быть не менее 40 кв. м, состоящий из двух и более комнат, с двуспальной кроватью и мини-кухней.

По словам эксперта, время шло, рынок недвижимости развивался и с 2003 года в России активно начали строить нежилые здания, схожие по техническим характеристикам с жилыми и при этом не входящие в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения. Рынок таких объектов, часто именуемых жилыми апартаментами, функционирует наряду с рынком квартир.

«Как бы не нравилось нашим законодателям, нельзя отрицать тот факт, что в современных условиях весьма распространено проживание граждан в апартаментах. Невозможность осуществить в них регистрацию по месту пребывания – притом, что недопустимость пребывания (временного проживания) в них из действующего законодательства не следует – фактически ведет к ограничению права на свободный выбор места пребывания гражданина, законно находящегося на территории РФ (статья 27, часть 1, Конституции Российской Федерации). Мало того, данная возможность, в первую очередь, была выгодна органам публичной власти, которые должны располагать достоверной информацией о месте фактического проживания гражданина, а не только обладать сведениями о месте его формальной регистрации. И, на мой взгляд, это власти должны были инициировать обязательную регистрацию граждан по месту пребывания в апартаментах, а не ждать, пока гражданка Пиунова В. И. обратится в Конституционный суд и решит этот вопрос, наконец. Но выгода наблюдается не только у публичных властей – застройщики и покупатели неплохо экономят на апартаментах. Для возведения жилой застройки требуется земельный участок с соответствующим видом разрешенного использования и с обязательным обеспечением социальной инфраструктуры для жителей. А для возведения апартаментов (нежилых зданий) требования к земельному участку намного лояльнее и нет обязанности строить социальную инфраструктуру», — пояснила эксперт.

Она отметила, что такая ситуация позволяет застройщику избегать расходов, связанных с социальной инфраструктурой и благоустройством территории. Кроме того, стоимость земельных участков тоже может варьироваться в зависимости от разрешенного вида их использования, что также является экономией для застройщика. Следовательно, стоимость апартаментов минимум на 20-30% выходит дешевле квартир, что является приятным бонусом для покупателя, которому не принципиальна возможность московской прописки.

«Вместе с тем есть и минусы – коммунальные услуги и ежегодный налог в апартаментах гораздо дороже, чем в квартирах. Нельзя купить апартаменты по программе господдержки или использовать для покупки материнский капитал. Нельзя получить налоговый вычет. И, еще один существенный минус – это отсутствие гарантий возврата денежных средств покупателю в случае банкротства застройщика по 214 ФЗ. Данный федеральный закон не распространяется на апартаменты. В связи с этим, очень тщательно нужно подходить к выбору застройщика, если апартамент покупается до ввода дома в эксплуатацию».

По словам Зары Назарян, теперь можно делать временную регистрацию в апартаментах для себя и для своих родственников, главное, доказать родство с ними. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие строительство здания для пребывания граждан, и подтвердить пригодность конкретного нежилого помещения в нем (апартамента), как сходного по характеристикам с квартирой в многоквартирном доме, пишет RuNews24.ru.

«Из неприятного – цены на апартаменты начнут расти. Это неизбежный сценарий, так как возможность, пусть даже временной, регистрации повлечет за собой повышенный спрос со стороны покупателей, которым застройщики обязательно воспользуются и начнут плавно поднимать цены. Конкурировать наравне с квартирами в любом случае апартаменты не будут, но и не останутся в том ущербном статусе, в котором были до этого».