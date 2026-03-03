Рефинансирование ипотеки растет на фоне снижения ключевой ставки

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и изменение ипотечных ставок сформировали спрос на рефинансирование уже взятых рыночных ипотечных кредитов. Так заемщики снижают уровень долговой нагрузки. По данным пресс-службы ВТБ, количество рефинансирований в четвертом квартале прошлого года выросло в 4 раза, в 2026 году тренд продолжился. Эксперты банка назвали ключевые принципы, которые позволят заёмщику снизить долговую нагрузку.

На фоне снижения ключевой ставки в 2025 году средние ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья снизились более чем на 8 п.п. - это сразу отразилось на активности заёмщиков. В начале 2026 года тенденция продолжилась. При этом из-за эффекта низкой базы доля заемщиков, которые проводят рефинансирование, в общем числе сделок остается минимальной – на уровне 1%. По оценке ВТБ, спрос на рефинансирование в этом году будет расти существеннее. Основными драйверами станут снижение ставок по рыночной ипотеке и повышение ее доступности в целом. Однако массовым трендом рефинансирование станет только при снижении ключевой ставки до уровня 10-12%, считают специалисты.

Эксперты рекомендуют заёмщикам оценивать рефинансирование не только с точки зрения математики, но и с учётом личных приоритетов. Ключевое правило для выгоды в текущих условиях — новая ставка должна быть ниже текущей как минимум на 2 процентных пункта. Это необходимо, чтобы чистая экономия покрыла расходы по сделке: оценку объекта, новый полис страхования, госпошлину и услуги по электронной регистрации сделки.