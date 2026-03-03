 
Недвижимость

Рефинансирование ипотеки растет на фоне снижения ключевой ставки

0

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и изменение ипотечных ставок сформировали спрос на рефинансирование уже взятых рыночных ипотечных кредитов. Так заемщики снижают уровень долговой нагрузки. По данным пресс-службы ВТБ, количество рефинансирований в четвертом квартале прошлого года выросло в 4 раза, в 2026 году тренд продолжился. Эксперты банка назвали ключевые принципы, которые позволят заёмщику снизить долговую нагрузку.

На фоне снижения ключевой ставки в 2025 году средние ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья снизились более чем на 8 п.п. - это сразу отразилось на активности заёмщиков. В начале 2026 года тенденция продолжилась. При этом из-за эффекта низкой базы доля заемщиков, которые проводят рефинансирование, в общем числе сделок остается минимальной – на уровне 1%. По оценке ВТБ, спрос на рефинансирование в этом году будет расти существеннее. Основными драйверами станут снижение ставок по рыночной ипотеке и повышение ее доступности в целом. Однако массовым трендом рефинансирование станет только при снижении ключевой ставки до уровня 10-12%, считают специалисты.

Эксперты рекомендуют заёмщикам оценивать рефинансирование не только с точки зрения математики, но и с учётом личных приоритетов. Ключевое правило для выгоды в текущих условиях — новая ставка должна быть ниже текущей как минимум на 2 процентных пункта. Это необходимо, чтобы чистая экономия покрыла расходы по сделке: оценку объекта, новый полис страхования, госпошлину и услуги по электронной регистрации сделки.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026