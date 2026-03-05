Почти 6 млрд рублей взяли жители Псковской области в Сбере на ипотеку в 2025 году

В 2025 году жители Псковской области заключили в Сбербанке более 2 тысяч ипотечных договоров на общую сумму порядка 6 млрд рублей — рост объёма кредитования в денежном выражении увеличился на 28,7% относительно предыдущего года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, наибольшим спросом у псковичей в 2025 году пользовалось первичное жилье. Новостройки также лидируют и по объёму кредитных средств (3,8 млрд рублей).

В прошлом году рынок разогнала семейная ипотека. В Псковской области семьи с детьми получили на ипотеку 4,1 млрд рублей. Спрос на неё вырос на 75% по сравнению с позапрошлым годом.

«Итоги предыдущего года демонстрируют уверенный позитивный настрой: псковичи продолжают стремиться к улучшению качества своей жизни даже в условиях определенных экономических сложностей. За каждым заключённым ипотечным договором стоит воплощение мечты о собственном комфортном жилье. Семейная ипотека сохранила роль ключевого инструмента, способствующего решению значимых социальных вопросов государства», - заявил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

По итогам 2025 года ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 11%, достигнув 1,45 трлн рублей. Львиная доля приходится на Санкт-Петербург — 865 млрд (60% от общего объёма). Всего ипотека сегодня занимает более двух третей (68,5%) в общем розничном кредитном портфеле банка в СЗФО.

Напомним, с 26 февраля Сбер снизил ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта (п.п.): на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+» (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы).

Минимальные ставки на Домклик составят:

от 15,7% на покупку первичного жилья;

от 16,5% — на покупку вторички;

от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).

Также Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» с 25% до 20%.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

