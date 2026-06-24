«Квадратные метры»: Как изменится семейная ипотека и кто на самом деле зарабатывает на возведении домов?

Слушайте завтра, 25 июня, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квадратные метры».
Ключевые темы, которые ведущий Константин Калиниченко обсудит с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» Олегом Брячаком:
- Какие изменения готовит правительство для семейной ипотеки и почему воспользоваться ею нужно прямо сейчас?
- Почему цены на новостройки в Пскове продолжают расти, а застройщики находятся на грани выживания?
- Кто на самом деле зарабатывает на возведении домов — банки или девелоперы?
- А также: рекордные темпы строительства, «честный эконом-класс» и новый проект на Завеличенской, 15.
Начало программы в 8.33. Повтор в 18.33. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.