 
Недвижимость

Пять многоквартирных домов введено в эксплуатацию в Псковском округе с начала года

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Пять многоквартирных домов введено в эксплуатацию на территории Псковского муниципального округа в 2026 году, до конца года планируется ввести еще девять многоквартирных домов, сообщила глава округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Наталья Федорова / Мах

Ежегодно на территории муниципалитета появляются сотни новоселов. Так, за 2025 год застройщиками сдано в эксплуатацию восемь многоэтажек общей площадью свыше 61 тысячи квадратных метров. Наталья Федорова недавно побывала в новом доме в деревне Борисовичи (теротдел «Завеличье») по улице Героя России Досягаева, дом 4. 10-этажка и еще один подземный этаж общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, 135 квартир новой планировки (1, 2, 3-комнатные).

Застройщик рассказал, что дом обеспечен инженерными сетями, в том числе – газовыми, во дворе детская площадка, удобная парковка. Уже есть жильцы, планировкой квартир и инфраструктурой дома довольны. Застройка территорий округа на границе с городом Псковом ведется не только в Борисовичах, но в Хотицах и Писковичах. Застройщик продолжает возведение жилых домов в ЖК «Невский парк».

 


В качестве государственной поддержки в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципалитет в конце минувшего года выполнил свои обязательства и сдал в эксплуатацию модульную газовую котельную. На территории Псковского округа в настоящее время ведут строительство многоквартирных домов шесть компаний-застройщиков.

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Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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