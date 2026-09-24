В Пскове при покупке квартиры в ЖК «7 сезонов» вернется кешбэк до 400 000 рублей

Купить новую квартиру и получить дополнительную выгоду после сделки теперь можно в жилом комплексе «7 сезонов». Для покупателей отдельных двух- и трехкомнатных квартир на Рижском проспекте, 94Г и 94Д действует программа лояльности «Кешбэк от застройщика». В зависимости от выбранной квартиры размер кешбэка может составить до 400 000 бонусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-Девелопмент».

Фото: «ЛУГ-Девелопмент»

Кешбэк начисляется покупателю после оформления сделки и выполнения условий программы. Размер бонусов зависит от выбранной квартиры и фиксируется при покупке. При использовании бонусов внутри программы действует курс 1 бонус = 1 рубль. Начисление производится в течение десяти дней после оплаты договора, участнику также выдается сертификат, в котором указан размер начисленного бонуса.

Количество квартир ограничено. При выборе квартиры лучше сразу уточнить у менеджера, входит ли конкретный вариант в программу и какой кешбэк предусмотрен при его покупке.

Одно из главных преимуществ программы в том, что покупатель сам решает, как использовать полученные бонусы. Их можно направить на чистовую отделку квартиры, частичную оплату другой недвижимости, часть первоначального взноса при следующей покупке, а также конвертировать в денежные средства на банковский счет. Для денежной выплаты действует отдельный курс: 1 бонус = 0,7 рубля. Конвертация осуществляется после ввода дома в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи квартиры. Для получения средств необходимо подать заявление с банковскими реквизитами.

ЖК «7 сезонов» расположен на Рижском проспекте в Пскове. В проекте предусмотрены жилые дома с остекленными балконами и дизайнерским оформлением мест общего пользования. Для каждой участвующей в программе квартиры размер кешбэка определяется отдельно.