В Пскове при покупке квартиры в ЖК «7 сезонов» вернется кешбэк до 400 000 рублей

Купить новую квартиру и получить дополнительную выгоду после сделки теперь можно в жилом комплексе «7 сезонов». Для покупателей отдельных двух- и трехкомнатных квартир на Рижском проспекте, 94Г и 94Д действует программа лояльности «Кешбэк от застройщика». В зависимости от выбранной квартиры размер кешбэка может составить до 400 000 бонусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-Девелопмент».
Фото: «ЛУГ-Девелопмент»
Кешбэк начисляется покупателю после оформления сделки и выполнения условий программы. Размер бонусов зависит от выбранной квартиры и фиксируется при покупке. При использовании бонусов внутри программы действует курс 1 бонус = 1 рубль. Начисление производится в течение десяти дней после оплаты договора, участнику также выдается сертификат, в котором указан размер начисленного бонуса.
Количество квартир ограничено. При выборе квартиры лучше сразу уточнить у менеджера, входит ли конкретный вариант в программу и какой кешбэк предусмотрен при его покупке.
Одно из главных преимуществ программы в том, что покупатель сам решает, как использовать полученные бонусы. Их можно направить на чистовую отделку квартиры, частичную оплату другой недвижимости, часть первоначального взноса при следующей покупке, а также конвертировать в денежные средства на банковский счет. Для денежной выплаты действует отдельный курс: 1 бонус = 0,7 рубля. Конвертация осуществляется после ввода дома в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи квартиры. Для получения средств необходимо подать заявление с банковскими реквизитами.
ЖК «7 сезонов» расположен на Рижском проспекте в Пскове. В проекте предусмотрены жилые дома с остекленными балконами и дизайнерским оформлением мест общего пользования. Для каждой участвующей в программе квартиры размер кешбэка определяется отдельно.
Чтобы получить кешбэк, покупателю необходимо приобрести квартиру, которая включена в программу, и выполнить условия оплаты. Правила предусматривают 100% оплату стоимости квартиры в установленный срок, в том числе при покупке с использованием стандартной ипотеки, либо покупку по программе рассрочки 50/25/25 с первоначальной оплатой не менее 50%. Программа не применяется при использовании материнского капитала, военной ипотеки, субсидий и целевых средств материальной помощи.
Срок присоединения к программе установлен до 31 декабря 2026 года. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.
Самый простой способ подобрать квартиру с кешбэком в Пскове - обратиться к менеджерам «Магазина квартир». Они проверят актуальные предложения и сразу рассчитают размер бонусов для конкретной квартиры. Связаться со специалистами можно по телефону: 793-793 или обратиться в офисы продаж «Магазин квартир» лично в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис». Информация о проектах и квартирах представлена на сайте магазинквартир.рф.
Застройщик ООО СЗ ПСК, Рижский пр 94Г, Рижский пр. 94Д, по 214-фз, проектная декларация на https://наш.дом.рф/, не оферта.
Кешбэк начисляется участникам программы лояльности «Кешбэк от застройщика». Условия начисления, лимиты и действуют согласно правилам акции. Полные правила программы лояльности на сайте https://магазинквартир.рф/ и https://pln-pskov.ru/. Срок для присоединения к Программе - до 31 декабря 2026 года. Программа действует до момента использования или аннулирования всех Бонусов, но не позднее срока передачи квартир, указанного в Договоре участия в долевом строительстве.
Реклама: ООО «Риэлт Профи». ИНН 6027180351. Erid: 2SDnjeYM5rs