Земельный участок в Усвятском округе могут изъять из собственности из-за свалки

Арбитражный суд Псковской области принял иск министерства имущественных отношений к ООО «Дракар-Инвест» об изъятии земельного участка в связи с его использованием с нарушением законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Скриншот из материалов дела

Участок площадью 902 681 кв. м. располагается в Усвятском муниципальном округе у деревни Удвяты и у деревни Кивалы. Изначально предназначался для сельскохозяйственного производства.

В рамках федерального государственного земельного контроля зафиксирован факт использования земельного участка с нарушением законодательства РФ, что повлекло причинение вреда окружающей среде. На нем была организована свалка бытовых отходов, складирование колотых дров и порубочных отходов.

На основании предписания общество привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Учитывая неустранение выявленных нарушений, министерство обратилось в суд с иском об изъятии земельного участка.

Предварительное и судебное заседания назначены на 20 октября.