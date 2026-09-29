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До 400 тысяч бонусов могут получить псковичи в рамках тура по новостройкам

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До 400 000 бонусов при покупке определенных квартир смогут получить псковичи в рамках бесплатного автобусного тура по новостройкам города. Псковская Лента Новостей запускает новый проект – «День новостроек с ПЛН», в котором жители Пскова получат возможность за один день оценить сразу шесть новостроек города.

Участники бесплатного автобусного тура смогут не просто увидеть фасады зданий и оценить инфраструктуру, но и ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости. Программа предусматривает посещение шести новостроек.

В ходе тура у горожан будет возможность:

  • Посмотреть квартиры;
  • Сравнить планировки;
  • Оценить дворы и благоустройство;
  • Посмотреть, что находится вокруг жилых комплексов;
  • Задать вопросы представителям застройщиков;
  • Сравнить разные варианты между собой.

Особенностью тура станет участие журналистов ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.

Помимо этого, все участники тура получат билеты в аквапарк.

Тур состоится 17 октября. Количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

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