До 400 тысяч бонусов могут получить псковичи в рамках тура по новостройкам

До 400 000 бонусов при покупке определенных квартир смогут получить псковичи в рамках бесплатного автобусного тура по новостройкам города. Псковская Лента Новостей запускает новый проект – «День новостроек с ПЛН», в котором жители Пскова получат возможность за один день оценить сразу шесть новостроек города.
Участники бесплатного автобусного тура смогут не просто увидеть фасады зданий и оценить инфраструктуру, но и ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости. Программа предусматривает посещение шести новостроек.
В ходе тура у горожан будет возможность:
- Посмотреть квартиры;
- Сравнить планировки;
- Оценить дворы и благоустройство;
- Посмотреть, что находится вокруг жилых комплексов;
- Задать вопросы представителям застройщиков;
- Сравнить разные варианты между собой.
Особенностью тура станет участие журналистов ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.
Помимо этого, все участники тура получат билеты в аквапарк.
Тур состоится 17 октября. Количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.