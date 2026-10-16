Семейную ипотеку от 6,6% сохранили для покупателей квартир в Пскове

Семейную ипотеку со ставкой от 6,6% годовых можно оформить при покупке квартиры у застройщика «ЛУГ-девелопмент» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Изображение: «ЛУГ-девелопмент»

Предложение действует в рамках программы «Семейная ипотека + Эскроу-дисконт». Первоначальный взнос начинается от 20,1%.

Воспользоваться программой могут семьи с двумя и более детьми младше 18 лет, если хотя бы одному ребенку еще не исполнилось семи лет, а также семьи с ребенком с инвалидностью младше 18 лет.

Подобрать квартиру и рассчитать ежемесячный платеж можно на сайте «Магазин квартир». Связаться со специалистами можно по телефону 793-793 или обратиться в офисы продаж «Магазин квартир» лично в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис». Информация о проектах и квартирах представлена на сайте магазинквартир.рф.

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