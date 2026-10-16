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Семейную ипотеку от 6,6% сохранили для покупателей квартир в Пскове

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Семейную ипотеку со ставкой от 6,6% годовых можно оформить при покупке квартиры у застройщика «ЛУГ-девелопмент» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Изображение: «ЛУГ-девелопмент»

Предложение действует в рамках программы «Семейная ипотека + Эскроу-дисконт». Первоначальный взнос начинается от 20,1%.

Воспользоваться программой могут семьи с двумя и более детьми младше 18 лет, если хотя бы одному ребенку еще не исполнилось семи лет, а также семьи с ребенком с инвалидностью младше 18 лет.

Подобрать квартиру и рассчитать ежемесячный платеж можно на сайте «Магазин квартир». Связаться со специалистами можно по телефону 793-793 или обратиться в офисы продаж «Магазин квартир» лично в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис». Информация о проектах и квартирах представлена на сайте магазинквартир.рф.

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Ипотека с господдержкой для семей с детьми + Эскроу-дисконт
Полная стоимость кредита 16,650% – 23,603%. Ставка в размере 6,6% годовых на весь срок. Первоначальный взнос от 20,1% Ставка 6,6% обеспечивается за счет получения застройщиком проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Заемщики — граждане РФ, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет, при этом возраст одного ребенка до 7 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны с 01.10.2026г. до даты изменения банком условий кредитования. Все условия кредита на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.
Застройщик ООО СЗ СПЕЦПРОЕКТЖИЛСТРОЙ, Псковская область, Псковский район, Завеличенская волость, дер. Борисовичи, ул. Пражская, д.2. Продажа по ДДУ и 214 ФЗ. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф ID дома: 71786
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