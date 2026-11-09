Когда ипотека становится ошибкой, объяснили псковичам

Своя квартира - мечта многих, но спешить с ипотекой стоит не всегда. Иногда аренда жилья может оказаться выгоднее и уберечь от лишних расходов. В каких случаях лучше повременить с покупкой квартиры. Об этом в эфире радио ПЛН FM рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова.

«Если человек не собирается долго жить в этом месте, в этом районе, в этом городе, наверное, аренда ему выгоднее», - отметила эксперт.

Ещё одна причина отказаться от покупки квартиры прямо сейчас - отсутствие накоплений на первоначальный взнос. Как пояснила Ирина Баранова, он обычно составляет порядка 20% стоимости жилья. В такой ситуации аренда позволит отложить покупку до момента, когда появится необходимая сумма.

Важную роль играет и размер ипотечной ставки. Если ежемесячные платежи окажутся слишком высокими для семейного бюджета, спешить с оформлением кредита не стоит.

«Если ставки по ипотечному кредиту достаточно высокие и человек понимает, что ему будет тяжело платить на постоянной, регулярной основе, то тоже есть смысл подумать об аренде», - подчеркнула Ирина Баранова.

При этом эксперт напомнила, что у ипотеки есть преимущество: выплачивая кредит, человек постепенно приобретает собственное жильё, которое в дальнейшем сможет продать. При аренде квартира остаётся чужой.

Поэтому универсального ответа на вопрос, что выгоднее, нет. Решение зависит от доходов, накоплений и планов на ближайшие годы.