От первой квартиры до семейного гнезда: как «Псковжилстрой» помогает решить вопрос с жильём

Собственная квартира - место, где начинается новая глава семейной жизни. Здесь дети делают первые шаги, проходят семейные праздники. Прежде чем получить ключи от нового жилья, покупателям предстоит решить немало вопросов. Какую квартиру выбрать? Где найти выгодную ипотеку? Сколько денег потребуется на первоначальный взнос? С октября условия семейной ипотеки изменились, а вместе с ними и возможности покупателей. Какие программы сегодня доступны псковичам, как снизить процентную ставку и выбрать квартиру с подходящей планировкой, Псковской Ленте Новостей рассказал главный специалист по продажам АО СЗ «Псковжилстрой» Константин Бирюков.

Фото здесь и далее: АО СЗ «Псковжилстрой»

- С 1 октября изменились условия семейной ипотеки. Как это повлияло на покупателей квартир?

- Изменения заметно повлияли на рынок. Для части семей покупка жилья стала менее доступной. Мы наблюдаем снижение количества обращений. Многие покупатели заняли выжидательную позицию. Одни пересматривают свои финансовые возможности, другие стараются накопить на более высокий первоначальный взнос, чтобы соответствовать требованиям банков. При этом спрос на квартиры не исчез. Просто люди стали осторожнее подходить к покупке. Они дольше сравнивают предложения, рассчитывают будущие платежи и оценивают финансовую нагрузку.

В этой ситуации мы стараемся максимально адаптироваться к изменившимся условиям и поддерживать наших клиентов. Вместе с банками-партнёрами подбираем ипотечные программы, объясняем требования и помогаем подготовить документы. Кроме того, предлагаем рассрочку на период строительства. Она позволяет решить вопрос с финансированием, не откладывая покупку квартиры.

- Кто сегодня может оформить семейную ипотеку? Давайте представим семью, которая подходит под новые условия?

- После октябрьских изменений круг заёмщиков стал гораздо уже. Самый важный критерий - возраст ребёнка. В семье должен быть хотя бы один ребёнок младше семи лет. Именно это ограничение исключило из программы многих покупателей, чьи дети уже достигли школьного возраста.

Чаще всего к нам обращаются молодые пары с детьми дошкольного возраста. Например, семья живёт в однокомнатной квартире, но после рождения ребёнка места стало не хватать. У обоих супругов может быть стабильная зарплата, однако главная сложность сегодня - первоначальный взнос. Накопить 20–30% стоимости квартиры непросто.

- А на какие процентные ставки могут рассчитывать семьи? Влияет ли количество детей?

Количество детей теперь напрямую влияет на процентную ставку. Для покупателей в Псковской области действуют следующие условия:

2% годовых, лимит до 10 млн рублей - для семей с пятью и более детьми, где хотя бы одному ребёнку меньше семи лет.

4% годовых, лимит до 10 млн рублей - для семей с четырьмя детьми, где хотя бы одному ребёнку меньше семи лет.

6% годовых, лимит до 10 млн рублей - для семей с тремя детьми, где хотя бы одному ребёнку меньше семи лет.

8% годовых, лимит до 8 млн рублей - для семей с двумя детьми, где хотя бы одному ребёнку меньше семи лет.

10% годовых, лимит до 6 млн рублей - для семей с одним ребёнком младше семи лет.

Как видите, чем больше детей, тем выгоднее условия. При этом базовое правило остаётся неизменным: хотя бы одному ребёнку на момент подписания договора должно быть меньше семи лет. Важный момент: льготная ставка действует в течение первых 15 лет. Сам кредит при этом можно оформить на срок до 30 лет.

- А какие квартиры «Псковжилстроя» сегодня можно приобрести по семейной ипотеке? Есть ли варианты для тех, кто хочет переехать сразу, и для тех, кто готов подождать окончания строительства?

- Сегодня семейная ипотека доступна для покупки квартиры в любом из наших жилых комплексов. Все объекты аккредитованы банками-партнёрами. Поэтому покупатели могут выбрать не только подходящую квартиру, но и удобный способ её приобретения. В продаже есть как готовое жильё, в которое можно переехать уже сейчас, так и квартиры в строящихся домах.

Например, ЖК «Геометрия комфорта» в псковской деревне Борисовичи, на улице Балтийской, 17А и 19. Здесь представлены готовые квартиры комфорт-класса с продуманными планировками, благоустроенной территорией и коммерческими помещениями на первых этажах. Главное преимущество - дома уже готовы. Покупателям не придётся ждать окончания строительства. Можно планировать переезд, обустраивать квартиру и начинать новую главу жизни.

В этом же жилом комплексе продолжается строительство дома на улице Балтийской, 17. Здесь также представлен выбор квартир с различными планировками. Но стоит учитывать, что количество доступных вариантов постепенно сокращается.

Ещё один наш объект - ЖК «Стилус» в деревне Борисовичи, на улице Дмитрия Яковлева, 2. Строительство находится на завершающей стадии, а выбор квартир уже ограничен. Это возможность приобрести жильё в доме, близком к завершению строительства, и заранее подготовиться к переезду.

Также мы вывели на рынок новый жилой комплекс комфорт-класса «Алексеевский парк» на улице Балтийской, 15.

- Чем новый комплекс отличается от остальных?

- «Алексеевский парк» - это жилой комплекс класса «Комфорт+», он рассчитан прежде всего на комфортную семейную жизнь. В проекте предусмотрен закрытый двор без машин, детские площадки и квартиры с высокими потолками. Есть разные варианты планировок, в том числе квартиры с двумя санузлами, гардеробными, просторными кухнями-гостиными и мастер-спальнями - отдельными спальнями с собственным санузлом. Такая планировка позволяет разделить пространство на общую зону для семьи и личную зону родителей.

- Какой первоначальный взнос потребуется семье? Можно ли использовать материнский капитал? И какие банки работают с квартирами «Псковжилстроя»?

- По первоначальному взносу сейчас ситуация достаточно гибкая. Формально банки требуют внести от 20% стоимости квартиры, но на практике мы всегда отталкиваемся от возможностей конкретной семьи. Если у покупателей есть материнский капитал, мы сразу учитываем его в первоначальном взносе. В итоге собственных денег семье может потребоваться совсем немного. Иногда достаточно добавить 5-10% стоимости квартиры сверх суммы сертификата. А в некоторых случаях материнский капитал полностью покрывает требование банка. Без материнского капитала, конечно, лучше иметь на руках 25-30% стоимости жилья. Это позволит рассчитывать на более комфортное одобрение.

Что касается банков, квартиры АО СЗ «Псковжилстрой» аккредитованы у всех основных банков-партнёров. Проектное финансирование у нас открыто в двух банках, что даёт дополнительные преимущества нашим клиентам. У каждого банка свои требования и условия. Мы можем подать документы сразу в несколько организаций, чтобы покупатель выбрал наиболее выгодное предложение. Главное, что банки-партнёры принимают материнский капитал в качестве первоначального взноса и работают с нашими объектами по семейной программе.

- Нам известно, что «Псковжилстрой» заключил соглашения о проектном финансировании с банками. Объясните простыми словами, как работает этот механизм и какие преимущества получает покупатель.

- Да, всё верно. Мы заключили соглашения о проектном финансировании наших жилых комплексов. Если говорить простыми словами, проектное финансирование - это когда банк предоставляет строительной компании целевой кредит на возведение дома. При этом деньги покупателей не поступают напрямую застройщику. Они хранятся на специальных эскроу-счетах в банке. Застройщик получает эти средства после завершения строительства и выполнения предусмотренных законом условий.

Для покупателя это прежде всего гарантия безопасности его вложений. Если строительство по какой-то причине остановится и договор будет расторгнут в установленном порядке, деньги с эскроу-счёта вернут покупателю. Но у проектного финансирования есть и другое преимущество.

Поскольку банк-партнёр хорошо знаком с нашим проектом и его экономикой, мы смогли договориться о специальных условиях ипотечного кредитования. Фактически часть полученной банковской выгоды мы передаём покупателям, чтобы сделать приобретение квартиры доступнее.

В зависимости от объекта мы можем предложить:

снижение ставки по семейной ипотеке на 1,4 процентного пункта;

снижение ставки по базовой ипотечной программе на 4,25 или 2 процентных пункта;

первоначальный взнос от 20,1%.

Конкретные условия зависят от выбранного жилого комплекса. Главное для покупателя - возможность получить сниженную процентную ставку и защиту средств на эскроу-счёте.

- Какая из ипотечных программ, по вашему мнению, самая выгодная? Кому она подойдёт?

- На сегодняшний день одним из наиболее выгодных вариантов остаётся семейная ипотека, особенно с учётом дополнительных скидок от застройщика. Она подходит семьям с детьми младше семи лет, а также родителям детей с инвалидностью. При этом есть дополнительные условия, позволяющие получить ставку 6% независимо от количества детей. Например, при первоначальном взносе от 50% стоимости квартиры. Если во время выплаты ипотеки в семье рождается ещё один ребёнок, появляется возможность снизить ставку по действующему кредиту в соответствии с условиями программы и банка.

Для покупателей, которые не подходят под государственные программы, мы предлагаем базовую ипотеку со скидкой от застройщика. Также действует рассрочка на период строительства. Пока она рассчитана на небольшой срок, но в дальнейшем мы планируем сделать условия более гибкими. Особенно востребована рассрочка среди покупателей, которые продают старую квартиру ради покупки новой. Иногда людям не хватает всего двух-трёх месяцев, чтобы завершить продажу и получить необходимую сумму. В такой ситуации рассрочка могла бы стать хорошим решением. Поэтому мы рассчитываем расширить этот инструмент.

- Допустим, я решила купить квартиру в ипотеку. Как понять, какое предложение выбрать?

- Всё зависит от финансовых возможностей и целей покупателя. Например, в ЖК «Алексеевский парк» мы можем предложить более существенное снижение процентной ставки. Это помогает уменьшить ежемесячный платёж. Для ЖК «Стилус» и строящегося дома на Балтийской, 17, доступны программы со сроком кредитования до 30 лет. Поэтому универсального решения нет. Одним покупателям важнее максимально снизить процентную ставку, другим - растянуть выплаты на более длительный срок. Мы стараемся подобрать программу под конкретного человека, его доходы, размер первоначального взноса и планы на будущее.

- Где псковичи могут подобрать квартиру, узнать условия ипотеки и рассчитать ежемесячный платёж? Обязательно ли приезжать в офис?

Чтобы подобрать квартиру и получить расчёт по ипотеке, проще всего обратиться к нам в отдел продаж. Наш центральный офис находится по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 42А. Мы работаем с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:30. Позвонить можно по телефону +7 (8112) 201-222. Также вопросы можно направить по электронной почте: sale@pskovzhilstroi.ru.

Но приезжать в офис необязательно. Мы предлагаем полноценные дистанционные консультации. Для этого достаточно позвонить по указанному номеру и договориться о видеовстрече в MAX. Менеджер свяжется с покупателем, покажет планировки квартир, расскажет об особенностях жилых комплексов и рассчитает ипотеку прямо во время видеозвонка.

Есть ещё одна возможность, которая особенно нравится нашим клиентам, - просмотр квартиры непосредственно в жилом комплексе. Наши менеджеры регулярно выезжают на строительные площадки. Можно заранее записаться на встречу, и специалист встретит покупателя прямо у дома. Он покажет доступные квартиры, проведёт по этажу, поможет оценить планировку, вид из окон и расположение комплекса. Ведь перед покупкой важно не только изучить фотографии и цифры, но и своими глазами увидеть место, которое в будущем может стать вашим домом.

Беседовала Наталья Шведова

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