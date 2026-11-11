В Пскове построят новый жилой комплекс

В Пскове планируют построить жилой комплекс «Открытие», в который инвестируют около миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин распорядился предоставить земельный участок для строительства в аренду без торгов компании «Специализированный застройщик "Вертикаль"».

Как рассказали изданию «Коммерсант» в компании «Прайм девелопмент», строительство жилого комплекса займёт два года. Продажи квартир планируют начать 1 декабря. При этом 10% квартир в новом комплексе застройщик передаст сотрудникам управления пограничной службы ФСБ России.

«Для нас запуск проекта в Пскове стал логическим продолжением развития компании. Речь не только о масштабировании и освоении новых территорий. За годы работы мы сформировали собственные стандарты качества: от строительных решений и планировок до благоустройства дворов и организации общих пространств»,- отметил генеральный директор «Прайм девелопмент» Антон Водолеев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Специализированный застройщик "Вертикаль"» зарегистрирована в Пскове в июне 2021 года. Её уставный капитал составляет 10 миллионов рублей.

В 2025 году выручка застройщика составила 35,6 миллиона рублей. Сведения о прибыли или убытке в финансовой отчётности не указаны.

Точное местоположение будущего жилого комплекса в публикации не уточняется.