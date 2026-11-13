Подготовку Псковской области к Международной выставке QUBE Expo обсудили Антон Мороз и Игорь Шатурный

Подготовку Псковской области к Международной выставке строительных материалов и технологий QUBE Expo обсудили депутат Государственной Думы Антон Мороз и заместитель губернатора региона Игорь Шатурный в рамках рабочей встречи, сообщил депутат в Мах.

Фото: Антон Мороз / Мах

«Основные темы – дорожное хозяйство и жилищно-коммунальная сфера. Именно эти вопросы чаще всего звучат в обращениях псковичей, и именно на них сосредоточена работа по Народной программе "Единой России". Она формировалась из наказов и обращений избирателей – теперь наша общая задача – приложить все усилия для её совместной реализации. Отдельно поговорили о подготовке Псковской области к Международной выставке строительных материалов и технологий QUBE Expo», - отметил Антон Мороз.

Обсуждалась концепция регионального стенда, механизмы вовлечения псковских производителей и меры их поддержки.

Отдельный акцент стороны сделали на обучение и кадровый резерв ЖКХ по партпроекту «Школа ЖКХ».

«В сфере остро не хватает молодых профессионалов, и этот вопрос мы решаем системно. Для меня тема профильная: до депутатской работы много лет занимался строительной отраслью, поэтому разбирали вопросы предметно, до конкретных объектов и графиков», - добавил Антон Мороз.

Также шел разговор о работе управляющих компаний, и обратной связи с жителями.