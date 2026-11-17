Основной спрос на ипотеку в России формируют миллениалы: на первичном рынке на них приходится 70% выдач, на вторичном — 55%, показало совместное исследование участников ипотечного рынка. Главным инструментом для этого поколения остаётся семейная ипотечная программа, тогда как старшие поколения чаще выбирают рыночные кредиты.

Выводы основаны на статистике ипотечных сделок 15 российских банков, агрегированной экосистемой недвижимости М2. Вслед за миллениалами на первичном рынке по объёму спроса идут зумеры (16%) и поколение X (14%). За год структура спроса изменилась: доля миллениалов снизилась на 8 подпунктов, а доли зумеров и иксов выросли на 4 подпункта каждая.

На вторичном рынке структура похожая: за миллениалами следуют иксы (26%) и зумеры (18%). Доля миллениалов здесь также сократилась на 8 подпунктов, при этом доля иксов выросла на столько же, а доля зумеров осталась на прежнем уровне.

Среди ипотечных программ большинство поколений, кроме бумеров и иксов, чаще выбирают семейную ипотеку: её доля в сделках миллениалов достигает 62%, у зумеров — 42%, у иксов — 21%. Рыночные программы, напротив, преобладают у бумеров (81% сделок) и иксов (72%), тогда как у зумеров на них приходится 47%, у миллениалов — 33%.

Эксперты связывают различия в выборе программ с жизненным этапом и финансовыми возможностями каждого поколения. У миллениалов самая высокая доля семей с детьми до семи лет — ключевым условием семейной ипотеки. Зумеры пользуются льготой после рождения детей, но для части из них барьером остаётся первоначальный взнос; у работающих в сфере IT также есть доступ к отдельной льготной ипотечной программе. Старшие поколения, чьи дети уже выросли, чаще не подпадают под условия льгот и выбирают рыночные кредиты — в альтернативных сделках им требуется занять в среднем лишь 10-30% стоимости квартиры.

Средний размер ипотечного кредита в этом году снизился у всех поколений, при этом первоначальный взнос заметно вырос — особенно у миллениалов и зумеров. Выросла и средняя площадь приобретаемого жилья.

По данным ВТБ, у бумеров средний размер жилищного кредита сократился с 3,9 до 3,5 миллиона рублей, первоначальный взнос вырос с 3,8 до 4,2 миллиона рублей, а площадь покупаемого жилья — с 53,1 до 65,6 квадратных метра. У поколения X средний кредит снизился с 5,1 до 4,4 миллиона рублей, взнос вырос с 3,1 до 4,0 миллиона рублей, площадь — с 54,9 до 62 квадратных метров.

У миллениалов средний кредит составил 5,3 миллиона рублей против 5,6 миллиона годом ранее, взнос вырос с 2,6 до 3,9 миллиона рублей, а площадь — с 57,9 до 64,8 квадратных метра. У зумеров кредит снизился с 5,1 до 4,5 миллиона рублей, взнос вырос с 2,0 до 2,7 миллиона рублей, площадь почти не изменилась — с 58,2 до 58,7 квадратных метра.

«Структура ипотечного спроса меняется, и это естественный жизненный цикл поколений. Старшие зумеры, родившиеся на рубеже 1990-х и 2000-х, массово выходят на рынок труда и задумываются о первом собственном жилье — часто при финансовой поддержке родителей. Миллениалы, которым сегодня в основном 30-45 лет, уже успели решить жилищный вопрос в период действия массовых льготных программ — отсюда эффект удовлетворённого спроса и снижение их доли. Иксы, будучи экономически самой стабильной группой с накоплениями, инвестируют в недвижимость, покупая квартиры для детей "на будущее"», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ и гендиректор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.

Бумерами в исследовании считаются люди, родившиеся в 1946-1963 годах, поколением X — в 1964-1980 годах, миллениалами — в 1981-1996 годах.