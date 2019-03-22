Политика

Оппозиционные фракции Псковского областного Собрания повторно выступят с инициативой об обязательном участии депутатов в голосовании на сессии

Оппозиционные фракции Псковского областного Собрания повторно выступят с инициативой об обязательном участии депутатов регионального парламента в голосовании по вопросам, выносимым на сессии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 26 марта сообщила секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова.

Она перечислила ряд законодательных инициатив, которые в разные годы вносились «справедливороссами» в региональный парламент, но не нашли поддержки. Так, «эсеры» выступали с предложениями по уходу за неработающими пенсионерами, предлагали направлять часть маткапитала на мероприятия по здравоохранению, установить ЕДВ в размере 15 тыс. рублей из средств регионального маткапитала - на федеральном уровне эти выплаты ранее были прекращены. Кроме того, псковские «эсеры» предлагали распространить компенсацию на уплату взносов за капремонт жилья на лиц, совместно проживающих, из числа инвалидов и пенсионеров, а также выступили с инициативой облагораживать захоронения ветеранов ВОВ из регионального бюджета независимо от срока их смерти. По действующему закону установлена планка по дате смерти - до 1990 года.

Кроме того, «справедливоросы» выступали против пенсионной реформы и до сих пор предлагают альтернативные решения. Однако подавляющее большинство инициатив не были приняты региональным парламентом.

«Мы пытались бороться, вносили изменения в Регламент и пытались обязать депутатов участвовать в работе сессии, которая, на наш взгляд, выражается в участии в голосовании, и предлагали штрафы за уклонение от голосования. Это предложение не нашло поддержки, но мы обсуждаем в с оппозиционными фракциями ее доработку и будем выносить повторно», - пообещала Наталья Тудакова.

«Нас часто обвиняют в том, что наши проекты популистские, но партии большинства следует оглядываться на оппозиционные силы. Не все они носят популистский характер, и некоторые нашли отражение в последующих решениях, правда, инициаторами инициатив стали немного другие люди, в том числе губернатор», - пояснила она. Так, нашли отражение в областном законодательстве предложения «эсеров» по ордену материнской славы, по детям войны. «Фракция «Справедливая Россия» законопроект о детях войны вносила с 2014 года, КПРФ его поддержала с дальнейшим перехватом инициативы. Поочередно мы вносили его в областное Собрание, в итоге закон принят, хоть и без финансовой поддержки», - заключила Наталья Тудакова.