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Политика

«Родине» отказано в заверении списка кандидатов на довыборах в Псковское областное Собрание

02.07.2019 15:55|ПсковКомментариев: 1

Региональному отделению политической партии «Родина» отказано в заверении списка кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрание по одномандатному избирательному округу №2. Такое решение приняли члены Избирательной комиссии Псковской области на заседании 2 июля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе избиркома, основанием для отказа является нарушение при выдвижении кандидата федерального закона «О политических партиях» и устава партии. Облизбиркомом установлено, что выдвижение списка кандидатов осуществлено не уполномоченным на это органом регионального отделения.

На заседании облизбиркома присутствовал уполномоченный представитель регионального отделения партии «Родина» Александр Максимов.

Напомним, что на данный момент Избирательная комиссия Псковской области заверила списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №2, выдвинутых избирательными объединениями политических партий «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия». 

В списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 включены: от партии «Яблоко» - Артур Гайдук, от ЛДПР - Артем Васильев, от «Справедливой России» - Павел Николаев, от КПРФ - Александр Ножка и от «Единой России» - Игорь Максимов.

Выдвижение кандидатов на на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 завершается сегодня, 2 июля, в 18 часов.

Дополнительные выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября. 

Теги: #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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