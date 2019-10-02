Политика

Архитектор провалов

Бегущий офицер в мирное время

вызывает смех, а в военное - панику.

Армейская мудрость

Псковская Лента Новостей продолжает разговор, посвященный состоянию политической системы и тем, кто в ней «делают погоду». Один из главных выводов из событий 2019 года заключается в том, что существующая ныне модель нуждается в серьезной донастройке и перезагрузке. Это актуально и на федеральном уровне - не случайно сразу после сентябрьских выборов президент Владимир Путин в Кремле обсуждал с лидером российских коммунистов возможность «ремонта политической системы» и согласился с необходимостью проведения такой работы. Актуальна тема и для регионов страны - Псковская область здесь не исключение. Неудачные для власти результаты голосования 8 сентября вновь со всей отчетливостью продемонстрировали: административная машина дает сбои и буксует, а работа политического блока Дома Советов далека от совершенства. Муниципальные выборы стали очередным (но далеко не единственным) явным и недвусмысленным подтверждением имеющихся проблем.

Весь последний год показывает, что выстроенная система неэффективна и требует, как минимум, серьезной коррекции.

Следует четко понимать: перед региональной властью во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым стоит множество задач - как сугубо региональных, внутренних, накапливавшихся годами и тормозящих ее развитие, так и необходимость достигать поставленных целей в рамках нового «майского указа» президента - это важнейшее направление деятельности всей российской «вертикали власти». Михаил Ведерников много делает, чтобы пролоббировать интересы Псковской области в Москве, регулярно проводит встречи в министерствах и ведомствах, обеспечивая включение региона в различные госпрограммы и выделение дополнительных средств.

Вместе с тем очевидно, что достижение задач невозможно без надежного фундамента, который бы обеспечивал стабильность, социально-политическую устойчивость, позволял власти держать ситуацию под контролем и эффективно управлять процессами во всех сферах жизни общества. То есть необходимо все то, что во многом отсутствует в настоящее время, когда провалена работа по выстраиванию коммуникации с региональными политическими элитами и институтами гражданского общества, а также по формированию в Псковской области общественного мнения. Весь год регион сотрясают резонансные скандалы (по поводу строительства завода «Титан-Полимер», реализации так называемой «мусорной реформы», ситуации вокруг госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и др.), при этом большинство острых проблем можно было купировать на стартовом этапе, своевременно реагируя на вызовы и грамотно работая с общественным мнением. Практически ничего из этого сделано не было, как итог - крайне обидные для власти поражения на выборах, позиции в рейтингах от федеральных исследовательских центров и т.д.

Обозначенные проблемы заставляют нас внимательно приглядеться к тому, кто стоит во главе политического блока администрации и призван «рулить» процессами, насколько политический менеджмент в Псковской области соответствует стоящим перед регионом задачам. Иначе говоря, необходимо посмотреть, кто занимает ключевую в любой администрации должность вице-губернатора - куратора внутренней политики.

Как известно, вот уже почти два года «политическим» заместителем главы региона является Николай Цветков, именно в его должностные обязанности входит планирование, организация и контроль работы в сфере внутренней политики, проведение избирательных кампаний, реализация информационной политики, взаимодействия с органами местного самоуправления и т. д. Возвращаясь к событиям 2017 года, а именно к решению только что назначенного врио губернатора сделать ставку на господина Цветкова, следует сказать, что уже тогда многие наблюдатели высказывали сомнения в том, что ему удастся достичь поставленных целей и его работа будет эффективной. Основанием для пессимистичных прогнозов служил весь бэкграунд управленца - с одной стороны, вроде бы весьма внушительный, с обилием ранее занимаемых должностей, путь классического карьерного чиновника, а с другой - не дающий внятного ответа на вопрос, насколько он готов соответствовать задачам, которые перед ним ставит новый глава региона. У свежеиспеченного вице-губернатора просто не было хоть сколько-нибудь успешного опыта деятельности ни в политическом менеджменте, ни в работе с общественным мнением.

Следует напомнить, что в 1990-е Николай Цветков учился в Киевском высшем военно-морском училище по специальности социального педагога-психолога. Однако прослужил в системе ВМФ совсем недолго, вскоре ушел на гражданку - что однако не мешает ему и поныне представлять себя эдаким старым морским волком, по случаю одевать парадный офицерский мундир и бескозырку, выступать в социальных сетях под ником «Гардемарин».

Впрочем, все это не более чем нетривиальная особенность псковского чиновника - у каждого свои причуды, к рассматриваемой нами теме относится слабо и к пониманию сути процессов не приближает. Так что страницы во всех смыслах далеких 1990-х оставим истории. Важнее то, что уже почти 20 лет назад, в 2000-м, Николай Цветков пришелся ко двору тогдашнего губернатора Псковской области Евгения Михайлова. Был его доверенным лицом и участником штаба на выборах - тех самых, на которых действующий глава региона набрал всего 28 процентов и сумел удержаться на посту лишь благодаря принятой областным Собранием депутатов поправке, фактически отменявшей второй тур голосования.

В начале нулевых Цветков занимал пост замначальника отдела МСУ администрации области - при этом в определенный момент он даже сумел стать михайловским фаворитом. Однако очень быстро заигрался в интригах против своих непосредственных руководителей, видимо, мечтая занять пост вице-губернатора.

В 2002 году именно на него было возложено руководство кампанией прогубернаторского «Единства» на выборах в областное Собрание депутатов. Та кампания ознаменовалась колоссальным провалом - партия власти мало того, что проиграла в едином избирательном округе коммунистам, так еще и оппозиционный блок «Кузнецов, Полозов, Савицкий - вместе ради будущего» стал третьим, и его участники продолжили играть важную роль в общественно-политической жизни. События 2002 года во многом предопределили развитие общественно-политических процессов в Псковской области, включая поражение Михайлова на выборах 2004 года.

В дальнейшем, несмотря на неоднократную смену регионального руководства, Николай Цветков умудрялся сохраняться в Системе, мимикрировал, прислуживал своим бывшим политическим оппонентам, выживал при любой системе (его специфические способности оказались полезными, он уцелел, пригодился, хотя и терял в «табеле о рангах»). При этом долгое время не был на высоких позициях и являлся не более чем исполнителем при выстраивании отношений администрации области с органами МСУ. В основном на него возлагалось выполнение специфических задач, в частности, в середине нулевых именно он с депутатом Псковской гордумы Иваном Цецерским технически обеспечивал проведение спецоперации по изменению Устава города, в результате чего были упразднены прямые выборы мэра (как и сама эта должность) и введена двуглавая модель управления Псковом.

В определенный период такие кадры, склонные к интригам и как будто следующие известному принципу «Вовремя предать - значит не предать, а предвидеть», были весьма востребованы.

В 2009 году, в результате затеянной интриги, Николай Цветков сумел занять пост председателя областной избирательной комиссии - и возглавлял избирком долгие восемь лет, раз за разом обеспечивая для «партии власти» необходимые результаты. Новый этап в его карьере начался осенью 2017 года вскоре после назначения врио губернатора Михаила Ведерникова. Бывший глава избиркома был назначен вице-губернатором.

Кстати, многим было непонятно, зачем ему эта должность - позиция главы избирательной комиссии сытнее и спокойнее - возможно, свою роль тут сыграли нереализованные амбиции. Никогда прежде Николай Цветков не взлетал так высоко и в его руках не оказывались бразды правления. Он даже въехал в кабинет некогда всесильного Максима Жаворонкова, как будто демонстрируя, что занял то же место в пирамиде губернской власти. Правда, долго он там не засиделся, но взлет был эффектный.

Ситуация в общественно-политической сфере по состоянию на конец 2017-го была спокойной и комфортной для региональной власти: отсутствие серьезной оппозиции, относительно налаженная система, не дающая больших сбоев - словом, все было гладко, и требовалось, по большому счету, исправить очевидные недостатки и сделать работу более эффективной.

Уже в первый год работы господин Цветков пережил и взлет на стартовом этапе, и болезненное падение («зарубился» с приехавшими на выборы политтехнологами и был отодвинут), вследствие чего источники в администрации области уверенно предрекали отставку вице-губернатора сразу после губернаторских выборов в сентябре 2018 года. Однако, как отмечала Псковская Лента Новостей несколько месяцев спустя, эти прогнозы Николай Цветков посрамил, сумел удержаться в должности - и пытается сохранить позиции, плетя интриги, генерируя конспирологические версии и попутно раскрывая им же придуманные заговоры. Именно это и стало сутью работы, а по большому счету - подменило ее. Подводя итог деятельности вице-губернатора, можно констатировать, что результаты здесь крайне плачевные. Провалена работа с региональными элитами, политическими партиями, СМИ, местным самоуправлением, общественными институтами. Вся конструкция в политико-медийной сфере усложнилась, при принятии любого решения требуется масса согласований, система крайне забюрократизирована. Отсутствует нормальная коммуникация между руководством области и депутатским корпусом. В отличие от своего предшественника Максима Жаворонкова (замгубернатора-руководителя аппарата администрации при Андрее Турчаке) и других политических вице-губернаторов прошлого, которых, может быть, и не любили в регионе, но с ними все были вынуждены считаться, Николай Цветков не имеет веса и влияния среди представителей политических элит, не пользуется авторитетом, не может выполнять функции представителя губернатора в отношениях как с системными, так и с несистемными элементами. Он не может быть отнесен ни к одному из двух основных типов политических менеджеров, востребованных в современной России. Как известно, первый тип - это жесткие и достаточно прямолинейные управленцы, не боящиеся ответственности и последствий. Второй - дальновидные игроки, способные вести сложную игру, разыгрывать многоходовки, выстраивать диалог даже с оппонентами, грамотно и тонко работать с различными сегментами общества. Политический вице-губернатор Псковской области не подпадает ни под один из этих типажей. Менеджер, фактически не выигравший ни одной избирательной кампании и не проведший ни одной успешной «спецоперации» (если не считать техническую работу в описанной выше комбинации по отстранению от власти в Пскове мэра Михаила Хоронена). Просто человек, который постоянно ищет и неизменно находит в окружении губернаторов врагов - с тем, чтобы борьбой с ними обосновать необходимость своего присутствия в команде. Из-за этого число недоброжелателей власти среди политиков, общественников, бизнесменов, деятелей культуры, журналистов растет в геометрической прогрессии.

Образ врага может меняться (во вредители и недоброжелатели теперь записывают кого угодно - оппозицию, депутатов, членов партии власти, СМИ, прежних руководителей, крупных бизнесменов и т.д.), но неизменной остается эта стратегия - основа существования и выживания чиновника.

Как следствие, в ответственные моменты - прежде всего, в период избирательных кампаний - в регион вынужденно приглашаются иногородние политтехнологи. При этом ни для кого не секрет, что со стороны вице-губернатора им постоянно ставятся палки в колеса, а их неудачи вызывают откровенное злорадство - более того, промахи объясняются чуть ли не умышленным вредительством. Определенная логика в этом стремлении представить всех вокруг врагами и недоброжелателями есть, однако важно дать ответ на вопрос: соответствует ли это интересам руководства области и всего региона? Вообще нужно ли, чтобы разрыв между властью и различными политическими группами, властью и общественными институтами, властью и бизнесом становился все более очевидным? Вопрос далеко не праздный. От ответа на него зависит, каким будет общественно-политический климат в Псковской области, будет ли она развиваться, в конце концов сможет ли достичь высоких, поставленных президентом Путиным, целей.

В заключение отметим, что мы не ждем от Михаила Ведерникова быстрых изменений, в том числе крутого кадрового решения. Во-первых, не в традициях современной российской власти реагировать на общественное мнение и выступления СМИ. А, во-вторых, нисколько не сомневаемся, что будь кадровая проблема в Псковской области чуть менее остра - то самое кадровое решение уже давно было бы принято. Ведь всем очевидно, что система оголилась, она неэффективна, вместо политического блока у нас - пустота и хаос, чем и объясняются провалы. И это притом, что ситуация сейчас очень сложная, у региона множество проблем и задач. Их выполнение возможно только при грамотной работе и своевременных реакциях на вызовы. А раз так - задуматься над проблемой, обозначенной в этой статье, региональной власти безусловно надо. Пришло время что-то менять - если не в кадрах, то в подходах.

Игорь Макаров