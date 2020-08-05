Политика

В Псковской области задержали сотрудников «Открытой России», ехавших наблюдать за выборами в Беларуси

В Псковской области задержали троих сотрудников «Открытой России», ехавших наблюдать за президентскими выборами в Беларуси. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, задержан исполнительный директор «Открытой России» Алексей Пивоваров около 5 утра, когда он ехал на рейсовом автобусе. При этом остальных пассажиров пропустили через границу. С Пивоваровым уже несколько часов нет связи.

Кроме того, около 7 утра задержали петербургских сотрудников организации Даниила Потапова и Александра Федосеева. В «Открытой России» отметили, что Потапов с Федосеевым ехали отдельно от Пивоварова. Они также не выходили на связь несколько часов.

Позднее Потапова и Федоссева нашли в пограничном пункте в Себеже, рассказала председательница «Открытой России» Анастасия Буракова. В организации добавили, что на них составляют «административный материал». Связи с Пивоваровым по-прежнему нет.