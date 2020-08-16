Политика

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум», посвященной ситуации в Белоруссии

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

Темой для обсуждения станет развитие ситуации в Белоруссии. Накануне в Минске прошли два митинга - провластный за Александра Лукашенко и оппозиции за его отставку. Как реагировать России? Должна ли Россия вмешиваться в белорусские дела?

Также речь пойдет о коронавирусе, который убивает псковский бизнес: 45% организаций региона (за исключением малого и среднего бизнеса, банков и госучреждений) сработали в убыток.

Ведут эфир Любовь Кузнецова, Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.