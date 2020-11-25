Политика

В чем ценность форума молодежных избирательных комиссий, рассказал Игорь Сопов

В чем ценность II Межрегионального форума молодежных избирательных комиссий, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Любой форум — это всегда обмен интересными практиками, знакомство с людьми, представляющими разные сферы деятельности. Знакомство с их мнением очень ценно и важно. Я был на многих подобных мероприятиях и понимаю, что даже самый простой форум дает полезный эффект — знакомства и интересные темы для обсуждений», - пояснил гость студии.

Для облизбиркома как организатора предстоящего форума очень важно, что на него приедут коллеги из молодежных организаций других регионов. «Важно передавать друг другу опыт и обсуждать, как проходят выборы в разных регионах. Ведь даже у соседствующих регионов есть своя специфика в работе. Мы всегда рады перенимать лучшее у своих коллег, многие идеи они берут у нас», - отметил Игорь Сопов. Еще одной целью форума он считает расширение кругозора у представителей молодежных избирательных комиссий и формирование понимания дальнейшей работы избирательной системы страны.

Добавим, II Межрегиональный форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Пскове 27 ноября. После официального открытия состоится пленарное заседание, посвященное обсуждению темы трансформации избирательной системы.

Продолжится форум работой секций, на которых будут обсуждаться вопросы электронной электоральной политики, опыт работы региональных экспертных клубов, настоящее и будущее Союза молодежных избирательных комиссий, юридические итоги трансформации избирательной системы и другие актуальные темы.

В качестве экспертов в очном и онлайн-режиме в форуме примут участие секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Майя Гришина, депутат Госдумы, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский, вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, автор информационно-аналитического канала «Политджойстик» Марат Баширов, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров и другие.