Политика

Петр Алексеенко намерен участвовать в выборах в областное Собрание в 2021 году

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областном Собрании Петр Алексеенко намерен участвовать в выборах в региональный парламент в следующем году. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

Петр Алексеенко подчеркнул, что КПРФ намерена не только сохранить, но и по возможности усилить свое влияние в Псковском областном Собрании депутатов, где в связи сокращением количества депутатов, ценность каждого мандата возросла.

«Планы у нас, как всегда, амбициозные, но мы настроены на победу. Будем работать практически по всем вновь созданным 13 округам. Будут, конечно, сложности, потому что они укрупнены, включают по три, по четыре района. Это накладывает большие материальные затраты. Будем обращаться к своим сторонникам, к тем, кто сможет нам помочь в финансовом плане, сделать добровольные пожертвования. Думаю, что и центральный комитет окажет помощь», - отметил гость студии.

Он уточнил, что 1 января в региональном отделении партии намерены определиться с кандидатурами по всем избирательным округам.

«Работа предстоит напряженная. И она должна начаться не за месяц или два до выборов, а уже сейчас – нужно выезжать в округа, знакомиться с местными жителями, на этом выстраивать свои предвыборные программы», - добавил Петр Алексеенко.

Он также напомнил, что кандидатуры Дмитрия Михайлова и Аркадия Мурылева направлены для согласования в центральный аппарат партии для участия в выборах в Госдуму РФ. По словам гостя студии, центральный комитет должен окончательно определиться с кандидатами в начале следующего года.