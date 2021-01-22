Политика

В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО

В Пскове сегодня, 23 января, состоялся несанкционированный митинг и шествие по центру города в поддержку Алексея Навального. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участники собрались на Октябрьской площади, а затем по Октябрьскому проспекту и соседним улицам дошли до Летнего сада. В мероприятии приняло участие несколько сотен человек.

Сотрудники правоохранительных органов вежливо призывали участников несанкционированной акции разойтись и не нарушать общественный порядок. Силовых методов не применяли, но некоторых организаторов и зачинщиков задерживали.

Добавим, что никаких выступлений в ходе митинга и шествия не было.

Отметим, что сегодня, 23 января, такие митинги проходят по всей стране. По данным «ОВД-Инфо», уже к 10 утра в различных городах были задержаны десятки человек.

Напомним, накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с просьбой «не вестись на политические манипуляции». В своем еженедельном видеообращении он заявил, что у него вызывают тревогу призывы принять участие в незаконных митингах 23 января.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов также призвал участников незаконного митинга осознать «свое противоправное участие и мирно разойтись, не допускать вовлечение несовершеннолетних детей в незаконные мероприятия, ни в коем случае не предпринимать действия, направленных на провокации в отношении сотрудников полиции, а правоохранительным органам действовать в этой не простой ситуации в строгом соответствии с законом».