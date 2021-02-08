Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие передачи Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко обсудят актуальные темы общественно-политической жизни, в том числе попытки системной оппозиции оседлать протестную волну начала этого года.

Не запоздали ли коммунисты, только сейчас анонсирующие свои акции? К чему приведет острая дискуссия в «Яблоке», развернувшаяся после статьи лидера партии Григория Явлинского с критикой Алексея Навального? Имеет ли какое-то значение партстроительство, затеянное на старте неофициальной кампании по выборам в Госдуму?

Если у вас есть свое мнение по темам эфира, звоните по телефону 56-73-72.