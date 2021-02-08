Политика

Команду единороссов на выборах в областное Собрание возглавит мощная «пятерка» - Александр Козловский

На выборы в Псковское областное Собрание депутатов пойдет мощная лидерская «пятерка», сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«На этих выборах у нас будет представлена "пятерка" лидеров. У нас очень мощная команда: губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, спикер областного Собрания Александр Котов и еще будут два наших коллеги-единоросса», - перечислил гость студии, напомнив, что все кандидатуры должны будут пройти процедуру предварительного голосования.

«У нас, действительно, мощная лидерская команда. Только в этом году это будет не "тройка", как обычно, а "пятерка", - подчеркнул Александр Козловский. - Будем планировать участие в выборах во всех округах».

Секретарь регионального отделения партии также напомнил, что утверждена стратегия работы единороссов в год больших выборов, разработан сетевой план-график. «Плюс социологические исследования, работа непосредственно с гражданами. Начинаем собирать наказы, обозначаем круг задач и вопросов, которые в большей степени их волнуют», - заключил депутат.