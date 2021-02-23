Политика

Пул кандидатов «Справедливой России» на выборы сформирован на 50%

Пул кандидатов «Справедливой России» на выборы, которые пройдут в 2021 году, сформирован на 50%. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Но фамилии пока не могу назвать по определенным причинам. Есть серьезная конкуренция в виде "Единой России", которая обладает административным ресурсом, и если она начнет работать на местах, то некоторые наши кандидаты на выборы не выйдут», - пояснил гость студии.

В то же время он выразил надежду на то, что предстоящие выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание будут «чистыми», «потому что во главе региона стоит порядочный человек». «Но на местах есть князьки, которые не всегда прислушиваются к руководству и играют в свои игры», - заявил Олег Брячак.

По его словам, оппозиционным партиям сложнее найти кандидатов. «Шансов пройти в заксобрание меньше, чем у единороссов, а проблем можно огрести намного больше, и если оппозиция между собой не договорится, если не отодвинет свои амбиции на второй план, они опять заберут все округа», - считает лидер псковских эсеров.