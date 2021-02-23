Политика

Александр Котов о грядущих выборах и политической активности

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о грядущей избирательной кампании и политической активности.

Максим Костиков: В этот сложный политический год, год больших выборов в областное Собрание депутатов, Государственную Думу, ваши коллеги активно готовятся к ним: кипят страсти на сессиях областного Собрания, фактически в режиме нон-стоп проходят парламентские часы с острыми вопросами по актуальным темам, связанными с отключением электроэнергии, с проблемами вывоза мусора. Можно сказать, что депутаты, как всегда в последний год, ударно реагируют на чаяния и нужды своих избирателей. Так, Александр Алексеевич?

Александр Котов: Не совсем. Мы стараемся на нужды и чаяния избирателей реагировать сразу. Животрепещущие, волнующие жителей темы всегда выносятся на рассмотрение в областное Собрание. Единственное, были вынуждены сделать перерыв в связи с распространением вирусной инфекции. Но теперь мы стараемся вернуться к нормальному, обычному режиму работы. На предыдущей сессии, которая состоялась буквально вчера, мы провели парламентский час, и все депутаты находились в зале заседаний.

Максим Костиков: Можно ли говорить, что региональный парламент вернулся к привычному формату работу, и страницу, когда форма и содержание вашей деятельности были по многим причинам иными (дистанционно, в разных залах), можно перевернуть?

Александр Котов: На данном этапе эту страницу можно перевернуть.

Максим Костиков: В этом году Псковское областное Собрание депутатов вернулось к практике проведения парламентских часов - их не было практически год из-за пандемии. По каким критериям выбираются темы парламентских часов?

Александр Котов: Депутаты областного Собрания всегда находятся на связи с избирателями. Мы внимательно следим за тем, что происходит у нас в регионе. Самые актуальные темы, болезненные, стараемся выносить на обсуждение, чтобы понять причины возникновения той или иной проблемы и попытаться помочь в ее разрешении, используя наши полномочия.

Такие публичные обсуждения проблем не могут остаться без внимания со стороны органов власти и предприятий.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, давайте поговорим о планах на этот парламентский сезон - последний сезон этого депутатского созыва. Что у вас в планах, какие хотите рассмотреть вопросы до конца своей деятельности?

Александр Котов: Мы, безусловно, будем корректировать закон о бюджете. Изначально, когда его принимали, говорили о том, что у нас есть потенциальная возможность получить дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию национальных проектов и государственных программ.

Хочу отметить в этом направлении работу губернатора и органов исполнительной власти. Видно, что губернатор очень жестко спрашивает за выполнение показателей выполнения национальных проектов, потому что только таким образом можем рассчитывать на получение средств из федерального бюджета.

По итогам прошлого года можно сказать, что в этом направлении работаем достаточно хорошо. Сейчас практически все средства, которые нам выделяют, осваиваем в течение года. Если будем двигаться в этом направлении и дальше, у нас есть хорошая возможность изменить ситуацию в нашем регионе в лучшую сторону по всем направлениям.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, планируете ли принимать участие в избирательной кампании?

Александр Котов: Да, планирую принимать участие в этой избирательной кампании. Без малого 10 лет являюсь депутатом Псковского областного Собрания, два срока подряд возглавляю региональный парламент. Эта работа представляет для меня интерес. Я, конечно, буду баллотироваться, буду участвовать в этой избирательной кампании. Если региональное отделение партии примет такое решение, то не буду от этого отказываться.

Депутату-одномандатнику, может быть, и тяжелее работать, а с другой стороны - легче, потому что непосредственно общаешься с людьми, есть возможность всегда с ними поговорить. Конечно, все проблемы решить сразу мы не можем - иногда это вызывает определенное огорчение, неудовлетворенность в работе. Тем не менее я испытываю удовольствие от такого общения с избирателями.

Максим Костиков: Это редкий дар. Обычно, когда общался с публичными политиками, они говорят: «Боже мой, самое страшное - это общение с избирателями», а вам - даже доставляет удовольствие.

Александр Котов: Зачастую очень критично к нам относятся избиратели. Собственно, и правильно, потому что мы представляем органы власти и должны реагировать на те проблемы, которые нам озвучивают жители Псковской области. В то же время эта обратная связь представляет интерес - из первых уст можно узнать, как живут люди. Поэтому буду участвовать в избирательной кампании, обязательно буду участвовать в одномандатном избирательном округе.

При этом мне предстоит пройти процедуру предварительного партийного голосования. Очень надеюсь, что меня поддержат на предварительном голосовании, и найду поддержку у своих избирателей в одномандатном округе.

Максим Костиков: Перед выборами региональный парламент становится трибуной для депутатов-представителей партий, которые начинают вести избирательную кампанию, активность становится выше, градус дискуссии повышается. Отмечается ли вы эту тенденцию в этом году?

Александр Котов: Это уже чувствуется, что этот год выборный. Все активизировались - и региональные отделения политических партий, и не системная оппозиция. Это вообще нормально, так всегда было.

Максим Костиков: Представители оппозиции говорят, что вы саботируете возвращение так называемых «десятиминуток гнева» - традиционных выступлений представителей фракций в начале сессии.

Александр Котов: Как раз я был инициатором возвращения парламентских часов после перерыва, связанного с распространением инфекции, чтобы все депутаты вернулись в один зал. Гораздо более продуктивно обсуждать проблемы, когда есть диалог, глаза в глаза.

Обязательно вернутся эти десятиминутки, просто надо немного подождать, потерпеть. Будем сильно спешить, можем оказаться в ситуации, когда будет расти число заболевших. Я бы не хотел, чтобы мы возвращались к тому, с чего начинали, когда сессии областного Собрания проходили в разных залах. Надо потерпеть, все постепенно вернется.

Я сторонник того, чтобы эти десятиминутки обязательно вернулись.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, не так давно в Псковскую область состоялся визит премьер-министра Михаила Мишустина. На ваш взгляд, на сколько этот визит был информативным и полезным для премьер-министра? И что это может дать Псковской области?

Александр Котов: Руководитель такого уровня должен своими глазами посмотреть, что происходит в регионах. Без этого, мне кажется, очень трудно руководить, очень трудно принимать решения. Именно с этой с целью он сюда приехал. Псковская область - регион особенный, мы занимаем приграничное положение. Понятно, что внимание со стороны наших федеральных органов власти к Псковской области должно быть повышенным. Я думаю, что премьер-министр это прекрасно понимает.

К сожалению, мы сейчас входим в десятку регионов с низким социально-экономическим развитием. Повышенное внимание к нашему региону обусловлено в том числе и этим.